Hrvati besni na Severino: prišla na kraj, kjer je izginil Matej

Hrvati so razkačeni na Severino Kojić Vučković, ker se je odločila, da bo videospot posnela tam, kjer je pred mesecem in pol izginil Splitčan Matej Periš. Sredi tega tedna je odpotovala v Beograd in za svoj spot izbrala ravno sceno v prostorih Beton hale, kjer so zadnjič videli Mateja.

Neka ogorčena ženska je napisala: »Sram me je, da prihajam iz Hrvaške. To, kar je naredila, je dno dna, potem ko je someščan izginil ravno na tem mestu. Ona pa pride v Beograd in se zabava in snema. Nimam besed ... Ona nima ne časti ne morale, pretvarja pa se, da ju ima. Kar ostani v Srbiji in se ne vračaj.«

Nekateri menijo, da je pevka to storila zaradi publicitete. »Ona spet po načelu, da je tudi slaba reklama uspešna za kariero. Ne razumem je. Na videz deluje inteligentno, a vedno stori kakšno neumno potezo tako na zasebnem kot tudi poslovnem področju. Kot da ima osebnostno motnjo. Ne morem verjeti, da se je privlekla v Beograd,« pa je razmišljal nekdo drug.

Na tej povezavi si lahko ogledate fotografije Severine iz Beograda, kako si obraz zakriva s črno masko in kapuco na glavi.

V srbski prestolnici je sicer še vedno Matejev oče Nenad Periš, ki zaman čaka nove vesti o pogrešanem sinu ...