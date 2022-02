Severina zgodaj izgubila očeta, poglejte, kako se mu je poklonila (FOTO)

Največja hrvaška zvezda, pevka Severina Vučković je prvič objavila fotografijo svojega očeta. Pevka je še kot mlado dekle izgubila očeta Severa, a zdaj se je odločila sledilcem pokazati njegovo fotografijo iz mladih dni.

Oče pevke je bil po poklicu voznika tovornjaka, rodil se je v Splitu, kjer je spoznal Severinino mamo Ano iz Drniša, ki je delala kot natakarica.

»Moj očka Sever,« je ob fotografiji svojega očeta in datumu zapisala. Njeni sledilci so takoj opazili, kako mu je podobna, ni jim ušla tudi podobnost med dedkom in Severininim sinom Aleksandrom.

Severini sledilci so podobnost komentirali takole: Aleksander mu je podoben, Vnuk isti kot dedek, Poglejte komu sta podobna hčerka in vnuk ...