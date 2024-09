Hollywoodski zvezdnik neprepoznaven po dramatični izgubi kilogramov

Nekdanji rokoborski prvak težke kategorije Dave Bautista, ki je postal hollywoodski zvezdnik, je presenetil z neverjetno fizično preobrazbo.

55-letnik je leta 2010 po vzoru svojega kolega iz profesionalne rokoborbe Dwayna 'The Rocka' Johnsona prestopil na igralsko pot, s katero se ukvarja, odkar je leta 2019 zapustil ring, poroča The Sun. Američan je sicer na rokoborsko sceno stopil leta 2002.

Shujšal je za več kot 35 kilogramov. FOTO: Andrew Kelly Reuters

Legendarni težkokategornik je osvojil šest naslovov svetovnega prvaka, pri čemer je premagal velikane, kot so John Cena, The Undertaker, Triple H, Randy Orton in številni drugi. Večino svoje kariere je nekdanji prvak tehtal okoli 131 kilogramov, njegova najvišja teža pa je znašala neverjetnih 167 kg.

Zdaj pa se je za zadnjo vlogo v seriji The Killer's Game znebil odvečnih kilogramov – in tehta 108 kg.

Shujšal s strogo dieto

Igralec Varuhov galaksije se je pred letom in pol lotil intenzivne diete. Marvelov zvezdnik je svojo neverjetno novo postavo razkril na rdeči preprogi – zdaj je videti povsem drugače kot leta 2000, ko je bil na vrhuncu rokoborske kariere. »Postal sem veliko lažji, tako suh nisem bil, odkar sem bil star 19 let,« je dejal.

»Najtežji, kar sem kdaj bil, je 167 kg. Ko sem začel rokoborbo, sem imel približno 147 kg. Večino kariere sem sicer imel približno 131 kg. Zdaj tehtam okrog 108 kg.«

»To, da sem se znebil te teže, je bil velik izziv. Zdaj sem zelo pozoren na prehrano,« je razkril in dejal, da je bilo izgubljanje kilogramov na trenutke prava nočna mora.