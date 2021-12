Hollywoodski mišičnjak bo spet zibal

Preteklo poletje je v življenje Chrisa Pratta in Katherine Schwarzenegger, ki sta se le leto prej poročila, sonce posijalo še močneje. Razveselila sta se prvorojenke, prikupne, zdrave in okroglolične Lyle. »Kako čarobno leto je za mano. Svojo drobno deklico sem lahko le s čudenjem opazovala, kako raste in se spreminja. Vsaka faza je prinesla toliko novega!« ob Lylinem rojstnem dnevu vzhičenosti ni mogla skriti Katherine, ki pa bo te občutke kmalu doživljala kar dvojno: pod srcem naj bi ji rasel že drugi otrok. Tega zaljubljenca še nista uradno potrdila, a je namesto njiju spregovoril njen že vidno nekoliko zaobljeni trebušček.

Nekaj časa še lahko počakam in tudi bom, a vseeno komaj čakam, da postanem oče.

Tom Holland in Zendaya se ne skrivata več. FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

Hollywoodski mišičnjak vlogo očeta obožuje. Komaj je svojo ljubezen do Katherine okronal s prihodom Lyle, ki je postala mlajša sestrica igralčevemu sinuiz prejšnjega zakona z, že je Pratt začel sanjariti o še enem, morda dveh ali celo treh otrocih. »Želim si še več otrok. Imel bi jih toliko, kot le lahko. O tem moram govoriti še s Katherine, a če bi bilo to le na meni, bi že zdaj dejal – dajva, narediva še enega!« ni skrival želje po veliki družini, ki je morda še toliko večja zaradi ženske, v katero se je zaljubil. »Vse najboljše, ljubica! Si čudovita žena, mati, mačeha in življenjska sopotnica. Niti zamisliti si ne moreš, kako izgubljen bi bil brez tebe,« ji je ob praznovanju 32. rojstnega dne na začetku tega tedna zaželel Pratt in dodal, da drug drugemu ustrezata kot roka in rokavica. In morebiti je prav v tolikšnem ujemanju skrivnost želje po družini.

Schwarzeneggerjeva obožuje starševsko vlogo. FOTO: Osebni Arhiv

O tej je prvič začel razmišljati tudi, morda zgolj naključno le slab teden po tem, ko je s sprehodom po rdeči preprogi uradno potrdil svoje razmerje z, s katero naj bi se menda videvala že več let. O naklonjenosti med njima se je začelo šepetati že pred štirimi leti, a sta zvezdnika vsakršno namigovanje na porajajočo romanco vselej zanikala, češ da sta zgolj prijatelja. »Je ena najbolj izjemnih oseb, kar sem jih kdaj spoznal, na smrt jo imam rad. Presrečen sem, da lahko ta trenutek delim z njo,« se je odprl na nedavni premieri filma Spiderman: Ni poti domov ter razložil, da prej nikoli ni naslovil njunega razmerja, saj da to ni njegova zgodba, temveč njuna skupna, ki jo bosta povedala, ko bosta na to pripravljena. In očitno je ta trenutek razkritja prišel, z njim pa morebiti tudi Hollandovo začasno slovo od Hollywooda. In čeprav je oboževal vsako minuto, ki jo je preživel v kostumu Spidermana – vanj se je prelevil kar sedemkrat –, vendar čuti, da je morda nastopil čas, da to baklo preda. Podobno kot sta jo prej predalain. »Od Spidemana se ne želim posloviti, a čutim, da sem na slovo vseeno pripravljen,« zlasti ker želi zdaj pozornost in čas posvetiti zasebnemu življenju. »Preteklih šest let sem bil povsem osredotočen na izgradnjo kariere. Zdaj si želim premor, rad bi se posvetil osnovanju družine in ugotovil, česa vsega si v življenju želim.« Že zdaj pa dobro ve, da si želi otrok. »Otroke obožujem. Komaj čakam, da postanem oče. No, nekaj časa še lahko počakam in tudi bom, a vseeno, neizmerno si želim biti oče.« Deloma morda tudi zato, ker je imel sam odličnega očeta, boljšega vzornika si menda niti prisanjati ne bi znal.