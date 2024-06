Heidi Klum (51) se je sredi šova slekla in ostala v rdečem nedrčku! (VIDEO)

Supermodel Heidi Klum (51) ima fantastično postavo in se na družbenih omrežjih pogosto pohvali s svojimi oblinami in mladostnim videzom. Njeni sledilci so navajeni uživati ​​v prizorih, ki jih objavlja, zdaj pa je Heidi med snemanjem priljubljene YouTube serije 'Hot Ones', v kateri zvezdniki jedo piščančje peruti s pekočimi omakami, naredila še korak dlje.

Čeprav ji je uspelo pojesti nekaj piščančjih perutničk, jo je ena pekoča omaka vseeno »pogrela«.

»Vroče mi je,« je kratko rekla Heidi in si na začudenje voditelja odpela denim srajco.

»Zdaj tudi jaz postajam vroč, Heidi,« ji je rekel, ona pa je nato vprašala: »Kdaj se bo to nehalo?« Voditelji ji je odgovoril, da bo vsega konec po 5-10 minutah, nato pa je Heidi slekla majico in preostanek oddaje bila le v rdečem nedrčku.

Posnetek iz oddaje je bil objavljen tudi na Instagramu, Heidi pa je zapisala: »Te piščančje perutničke niso za je***e!'«

Čeprav je zabavala številne, nekateri niso bili ravno navdušeni in so ji dejali, da je šla predaleč.

»Ni bilo treba, da se sleče, kajne?«, »Zakaj jo vsi podpirate? Slekla se je, pa je poročena!«, so ji nekateri zapisali v komentarjih, poroča 24sata.hr.