Harry in Meghan ponovno šokirala vse, imata nov načrt

Britanski princ Harry in Meghan Markle, ki sta s svojimi izjavami in dejanji močno zamajala britansko monarhijo, imata nov načrt: sestati se želita z britansko kraljico Elizabeto II. Upata, da bo ta končno spoznala svojo najmlajšo pravnukinjo Lilibet, ki je na svet prijokala v začetku junija v Kaliforniji.



​Britanski dvor je v šoku. »Morda želita Harry in Meghan zares videti kraljico, a ljudje so ostali brez besed zaradi njune predrznosti glede na to, kaj je morala kraljica prestati zaradi njiju v zadnjih mesecih,« je vir iz palače povedal za tabloid The Sun. Harry in Meghan sta predlagala, da lahko kraljica spozna Lilibet, kar je bil vzdevek za kraljico, ko je bila mlada, če se sestane z njima v prihajajočih tednih. Za srečanje bi se Meghan vrnila na Otok prvič po marcu 2020. Ob tej priložnosti naj bi malčico tudi krstili na gradu Windsor.



​Na dvoru, kjer so ob takšnem predlogu ogorčeni, se še niso odzvali. Vsi vedo, da ima kraljica zelo rada Harryja ter bi rada spoznala Lilibet in ponovno videla Archieja, a njen vnuk in njegova žena sta v intervjuju z Oprah Winfrey naredila kraljevim veliko škodo. Na britanskem dvoru tudi nervozno pričakujejo Harryjevo knjigo, zato so se že oborožili z odvetniki.

