Gunther iz Prijateljev ima raka v zadnjem stadiju

Njegovo življenje je že viselo na nitki. FOTO: Nbc

Zaradi vsega, kar se je dogajalo, sem izpustil pregled. To je bilo, to vem zdaj, močno narobe.

Enkrat je že skoraj umrl



Igralec poudarja, kako pomembno se je boriti do zadnjega, dokler imaš vsaj še atom energije. A temu bojevitemu duhu navkljub bi že oktobra kmalu zmagala bolezen. »Skoraj sem umrl. Pristal sem na intenzivnem oddelku,« je dejal in dodal, da ga je hromil strah, da se iz bolnišnice ne bo vrnil in da ne bo nikoli več videl žene.

Kavarna Central Perk je bila njihov drugi dom. FOTO: Nbc

Konec maja je oboževalce serije Prijatelji zajela evforija. Po 17-letnem predahu se je najbolj priljubljena šesterica namreč spet srečala za eno samo posebno epizodo, pred televizijskimi kamerami pa so se jim pridružili zvezdniški gostje in drugi, ki so z njimi v 90. letih soustvarjali verjetno najbolj priljubljeno serijo. A v njihovi sredi ni bilo, ki je s sicer tiho prisotnostjo kot Gunther, lastnik kavarne, ki je bila za nerazdružljive prijatelje drugi dom, in ki je bil zaljubljen v Rachel v podobi, puščal sledi vseh deset sezon. Toda v posebni epizodi vnovične združitve Prijateljev ga ni bilo, vsaj na odru pred kamerami ne, vključil se je le na kratko prek videoklica. »Želel sem biti del tega, a hkrati nisem želel pokvariti vzdušja,« je zdaj dejal James in razkril, kar je pred svetom skrival med snemanjem posebne epizode in zaradi česar se je tudi odločil za zgolj virtualno udeležbo. Rak prostate, ki se je razširil na kosti in mu paraliziral spodnji del telesa, ga je namreč priklenil na voziček. »Po prvotnem načrtu bi moral biti del vnovičnega srečanja, a sem se nato odločil drugače, saj nisem želel, da bi moral povedati, kar tako, mimogrede, da imam raka. To bi precej potolklo sicer vesel in prazničen dogodek.«Bilo je leta 2018, James jih je štel 56, ko je odšel na povsem rutinski pregled. In dobil diagnozo, ki je ni pričakoval. Rak na prostati. Toda čeprav nevarnega vraga niso ujeli povsem na začetku, so bili zdravniki optimistični, podobno pa kaj kmalu tudi igralec, saj je hormonska terapija, ki so mu jo predpisali, delala čudeže. »Vzeti sem moral le tableto zjutraj in tableto zvečer, da je bilo moje življenje precej normalno. Normalno sem deloval, počutil sem se dobro, zaznaval nisem nikakršnih bolezenskih simptomov.« A je nato žal prišla pandemija, in kot bi se nekaj zarotilo proti Jamesu, je rak skoraj sočasno z začetkom vsesplošne zdravstvene krize začel mutirati. »Zaradi vsega, kar se je dogajalo, sem izpustil pregled. To je bilo, to vem zdaj, močno narobe. Tedaj je namreč tudi moja bolezen začela mutirati in rak je napredoval.« Metastaze so se mu razširile po telesu, tudi, to je najhujše, na kosti in hrbtenico, zaradi česar je delno paraliziran na vozičku. »S svojo diagnozo živim in se z njo ubadam že tri leta. Imam raka v četrtem, zaključnem stadiju. Le vprašanje časa je, kdaj me bo bolezen pogubila,« je že precej sprijaznjen s svojo črno usodo. Četudi v njem tli iskrica jalovega upanja, da bo morda pomagala kemoterapija, s katero se bori proti vse močnejšemu nasprotniku.Radostnega srečanja Prijateljev ni želel skaliti z razkritjem svoje diagnoze, čeprav so producenti in velik del zasedbe vedeli za njegovo stanje. Zdaj pa je to sklenil objaviti, saj si je zastavil cilj, da bo poskušal pomagati vsaj eni osebi, da se odloči za pregled in si z dovolj zgodnjim odkritjem reši življenje. »Moški, ki jim raka prostate odkrijejo dovolj zgodaj, bolj zgodaj, kot so ga meni, imajo na razpolago več možnosti zdravljenja. Zato se odločite za ta enostavni pregled, ki lahko spremeni vse. Če se namreč razširi, ga je izjemno težko premagati. Ne želim, da bi kdor koli moral skozi to, kar sem moral prestati sam.«