Ganljiva izpoved Megan Fox, ki je pred časom izgubila otroka

Megan Fox je le pred letom dni odkrito spregovorila o svoji boleči izkušnji s spontanim splavom.

Filmska zvezda je naznanila, da s 34-letnim zaročencem Machine Gun Kellyjem pričakujeta svojega prvega skupnega otroka. Ob novici je delila umetniško fotografijo, na kateri je gola, pokrita s črno, oljnato snovjo, ter drugo fotografijo, kjer je pokazala pozitiven nosečniški test.

38-letna Megan je objavi dodala čustven zapis, v katerem je omenila otroka, ki sta ga izgubila: »Nič ni zares izgubljeno. Dobrodošel nazaj,« je zapisala ter dodala angelčka in srček. Objavi je priložila pesem Last November (Prejšnji november) svojega zaročenca MGK-ja, ki govori o izgubi njunega otroka.

»Zaprem oči in si predstavljam ...«

V intervjuju za Good Morning America je ob izgubi opisala izkušnjo in priznala: »Nikoli prej v življenju nisem šla skozi kaj takega.« Dejala je: »Imam tri otroke, zato je bilo za oba izjemno težko. Tako skupaj kot vsak posebej sva se trudila razumeti, 'Kaj to pomeni?' in 'Zakaj se je to zgodilo?'«

Megan je izkušnjo opisala tudi v svoji knjigi Pretty Boys Are Poisonous (Lepi fantje so strupeni), izdani leta 2023. V njej piše o ultrazvočnem pregledu, ko je bila njuna deklica stara deset tednov in en dan. Napisala je: »Morda, če ne bi ti … morda, če bi jaz … Rada bi te držala za roko, slišala tvoj smeh, a zdaj … moram reči … zbogom,« in kasneje dodala: »Zaprem oči in si predstavljam, kako te tesno držim ob sebi, medtem ko te trgajo iz mene.«

Na drugem mestu v knjigi je zapisala: »Plačala bi vsako ceno. Povejte mi, prosim, kolikšna je odkupnina za njeno dušo?« Par pred tem ni javno govoril o izgubi, toda MGK je na podelitvi nagrad Billboard Music Awards leta 2022 posvetil svoj nastop Megan in dodal: »To je za najinega nerojenega otroka.«

Še nikoli z nekom, ki bi ga tako močno ljubila

Megan je imela že prej težke izkušnje, vključno z zunajmaternično nosečnostjo, o kateri je lani spregovorila za Women’s Wear Daily in ob tem omenila tudi spontani splav. Pojasnila je: »Ta izkušnja je bila mnogo težja, kot sem si mislila, da bo. Razmišljala sem, zakaj mi je bilo tako težko?« Dodala je: »V mladosti sem imela zunajmaternično nosečnost, skozi druge težke stvari sem že šla, a nikoli z nekom, ki sem ga tako močno ljubila.«

»Zaradi te ljubezni je bil ta splav zame resnično tragičen in me je preplavila žalost. Veliko sem pisala, on (MGK) pa je o tem napisal pesmi. Zdelo se je, da imam zdaj prostor, kjer lahko to izpostavim javno, saj je on to že storil skozi svojo glasbo.«

Oba, Megan in MGK, sta že starša. Megan ima s svojim bivšim možem Brianom Austinom Greenom tri sinove: Noaha (10), Bodhija (9) in Journeyja (6). Machine Gun Kelly ima hčer Casie Colson Baker (15) z bivšo partnerko Emmo Cannon.