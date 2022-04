Forenzično poročilo razkrilo, kaj je zaužil preminuli bobnar zasedbe Foo Fighters

Potem ko so prejšnji petek tik pred nastopom skupine Foo Fighters na festivalu v Kolumbiji našli 50-letnega bobnarja Taylorja Hawkinsa mrtvega v hotelski sobi, so razkrili nekaj podrobnosti o njegovi smrti. Obdukcija je pokazala, da je imel v sebi vsaj 10 različnih substanc (poleg THC tudi sledi antidepresivov in opioidov),

V hotelsko sobo, v kateri je bival Hawkins, so poklicali na pomoč reševalce, ker je imel hude bolečine v prsih. Hawkinsa so nato tudi oživljali, a neuspešno. Žalostna vest je pretresla njegove številne glasbene prijatelje, med drugimi tudi Micka Jaggerja, bobnar zasedbe Blink-128 Travis Baker pa je zapisal, da nima besed, s katerimi bi opisal svoja čustva ob tem.