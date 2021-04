Evrovizija vendarle pred občinstvom

3500

srečnežev je še dopustno število obiskovalcev.

Evrovizija je največji glasbeni dogodek na stari celini, ki si ga zavistno ogledujejo z vseh koncev sveta, izbor najboljše skladbe pa je lani zaradi pandemije padel v vodo. Nizozemci si na vse pretege prizadevajo organizirati vsakoletni spektakel, a če je še nedavno veljalo, da gledalcev ne bo, je zdaj le posvetil žarek upanja.Vlada, ki je sicer policijsko uro in protikoronske ukrepe podaljšala do konca aprila, zdaj namreč premleva o možnosti, da bi postalo prizorišče v Rotterdamu tako imenovani fieldlab, terenski laboratorij, v katerega bi pod strogim nadzorom in po določenih pravilih na vsak dogodek, polfinalna večera in finale ter vse tri generalke, spustili omejeno število obiskovalcev.Upajo, da jih bo 3500 na večer, kar je veliko več, kot si kdor koli v teh časih sploh upa pomisliti, a Nizozemci so optimistični, da se bodo v dobrem mesecu in pol razmere toliko umirile, da bodo takšni družbeni eksperimenti smiselni in ne bodo ogrožali javnega zdravja. Seveda, vrata bodo odprta zgolj za nizozemske državljane, saj je utopično pričakovati, da bo turistični obisk države takrat že mogoč, a to je pač največ, kar lahko ponudijo v pandemskem obdobju. Ne nazadnje je treba na prvo mesto postaviti izvajalce, ki jim bo občinstvo pod odrom dalo vsaj nekaj zagona in občutka spektakla, ki je po besedah nastopajočih v prejšnjih letih naravnost fantastičen.Letos bo nastopilo 39 držav, tudi Slovenija z, tako gledalci kot izvajalci pa se bodo prireditve lahko udeležili le z negativnim testom na novi koronavirus. Dogodek je na Nizozemsko poneselleta 2019 s pesmijo Arcade, izbor za pesem Evrovizije, ki vsako leto pritegne pred male zaslone okoli dve milijardi gledalcev, pa bo na sporedu že 65.