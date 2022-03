Epohalni načrt: savdski princ obljublja smučišče

Savdski prestolonaslednik princ Mohamed bin Salman se je lotil megalomanskega projekta, futurističnega mesta ob Rdečem morju, ki ga je poimenoval Neom in o katerem smo že pisali.

Pred nekaj tedni se je odpravil v New York, kjer se je dobil z bankirji, finančniki in petičneži, da bi jih prepričal o investiciji, zdaj pa je razkril podrobnejše načrte za prvo smučarsko središče v državi, ki bo na voljo prebivalcem Neoma ter seveda tudi turistom.

Videti bo kot scena iz futurističnega filma. FOTO: Neom.com

Neom sestavljajo trije deli oziroma soseske in ena od njih, bin Salman jo je poimenoval Trojena, bo raj za smučarske navdušence, tam pa bo seveda tudi luksuzen hotel, načrti zanj so videti kot iz kakšnega futurističnega filma. Bodoči savdski kralj se je projekta, ki bo stal okrog 500 milijard evrov, končan pa naj bi bil do leta 2030, lotil, da bi deželi omogočil prihodek še iz drugih virov, ne le nafte, in najbolj primeren vir se mu je zdel turizem.

V Trojeni bo mogoče smučati vse leto, bin Salman obljublja čudovite razglede na neokrnjeno naravo, poskrbeli pa bodo tudi, da v njegovem mestu ne bo svetlobne onesnaženosti, tako bodo lahko obiskovalci občudovali zvezdno nebo v vsej njegovi lepoti.

Trojena bo na novo definirala gorski turizem, saj temelji na ekoturizmu.

Poskrbljeno bo tudi za tiste, ki jim zimski športi niso blizu, se pa ukvarjajo s katerim drugim športom v naravi, denimo kolesarjenjem, gorskim kolesarjenjem in pohodništvom ter vodnimi športi. Slednjim je namenjeno ogromno umetno jezero, kjer bo mogoče tudi jadrati.

»Trojena bo na novo definirala gorski turizem, saj temelji na ekoturizmu, ki poudarja ohranjanje narave, hkrati pa omogoča visoko kakovost življenja. Oboje skupaj je vizija za celotno kraljestvo, ki jo želimo ustvariti do leta 2030,« je ob prestavitvi dejal bin Salman, ki tudi za preostali soseski Neoma obljublja »najvišjo možno kakovost življenja« v kombinaciji s skrbjo za okolje.