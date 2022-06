En teden je bil brez imena: Princ William danes praznuje okroglo obletnico

Danes štirideset let praznuje princ William, vojvoda Cambriški. Čeprav gre za pomembno prelomnico, ki jo večina rada zaznamuje velikopotezno, pa se je William raje odločil za intimno zabavo v krogu družine in najbližjih prijateljev.

Diani sta bili všeč imeni Oliver in Sebastian. FOTO: Reuters

Tako je v njegovi navadi že nekaj let, še posebno odkar je oče treh otrok, medtem ko se v študentskih letih zabav ni branil. Na te sta pogosto zahajala z zdajšnjo ženo Kate, s katero sta bila dolgo dobra prijatelja, preden se je med njima razvila ljubezen. Je pa že takrat Kate na zabavah pogosto igrala njegovo dekle in mu pomagala, da se je otresel preveč agresivnih oboževalk, ki so si želele njegove pozornosti.

V eni od anekdot je njun skupni prijatelj denimo razkril, da je Kate tako dobro poznala Williama, s katerim sta obiskovala isto univerzo na Škotskem in skoraj vsak trenutek preživela skupaj, da je lahko od daleč prepoznala znake nelagodja, ko je katero dekle postalo preveč vsiljivo, in hitro je našla pot do njega, ga objela ter mu kaj zašepetala na uho. To je bilo običajno dovolj, da se je William osvobodil, in na ta račun se je s prijatelji menda večkrat tudi šalil.

Bil je pilot reševalnega helikopterja. FOTO: Reuters

Diplomiral je iz sociologije in geografije, nato pa odšel na vojaško akademijo in se pozneje pridružil najprej konjenici britanske vojske, potem pa je postal pilot reševalnega helikopterja. Leta 2017 je pustil službo ter se posvetil služenju domovini v sklopu kraljeve družine. Med drugim je pokrovitelj več kot 30 dobrodelnih organizacij, blizu so mu denimo duševno zdravje, skrb za okolje ter seveda vojska in zdravstvo. Zadnja leta, odkar kraljici Elizabeti II. vedno bolj peša zdravje, je z očetom prevzel tudi velik delež njenih obveznosti.

Čeprav je večino življenja preživel na očeh javnosti, pa le redki vedo, da William kar en teden po rojstvu ni imel imena, zato so ga v porodnišnici poimenovali deček Wales (po očetu, valižanskem princu). Njegova mama princesa Diana ga je hotela poimenovati Sebastian ali Oliver, medtem ko je bilo njegovemu očetu ljubše ime Albert po možu kraljice Viktorije.

Na koncu sta se le zedinila in prvorojencu dala ime William Arthur Philip Louis. Kot otrok je bil precej težaven in v vrtcu je rad teroriziral vrstnike, pogosto se je tudi stepel, kar je Charlesa in Diano spravljalo v obup. Z leti se je le unesel in postal zgleden starejši brat Harryju, tudi v šoli mu je šlo dobro in počasi si je ustvaril krog zvestih prijateljev, s katerimi si je blizu še danes.

Ker je v najstniških letih oboževal manekenko Cindy Crawford, ga je princesa Diana presenetila in jo povabila na obisk.

Preden se je zaljubil v Kate, je bil v najstniških letih velik oboževalec ene najslavnejših manekenk vseh časov Cindy Crawford. Da bi ga razveselila, jo je Diana nekega dne povabila domov, s Crawfordovo sta prišli še njeni kolegici Naomi Campbell in Christy Turlington, česar se William spominja, kot bi bilo včeraj: »Ko sem prišel iz šole, so stale v moji hiši na vrhu stopnic. Moj obraz je postal živo rdeč in nisem vedel, kaj naj sploh rečem. Mislim, da sem nekaj momljal in skoraj padel, ko sem šel proti njim.«