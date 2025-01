Močna eksplozija pred Trumpovim hotelom v Las Vegasu: Ena oseba umrla (VIDEO)

V sredo zjutraj po lokalnem času je po poročanju ameriških medijev prišlo do eksplozije v Tesla Cybertrucku in požara na vhodu hotela Trump International v Las Vegasu. Glede na podatke policije je vozilo pripeljalo pred vhod v hotel, ki je v delni lastni podjetja novoizvoljenega predsednika Donalda Trumpa, nakar se je iz njega začel kaditi dim in je eksplodiralo. Kot so ugotovili preiskovalci, je bil avtomobil poln kant z gorivom in pirotehničnih izdelkov za ognjemet.

O požaru vozila so poročali okoli 8.40 zjutraj, in ko so reševalne ekipe prispele, je Cybertruck 2024 zajel plamen, je povedal šerif Las Vegasa Kevin McCahill.

»V Cybertrucku je bila mrtva oseba in trenutno ne vemo, ali je moški ali ženska,« je dejal McMahill.

V eksploziji je bilo lažje poškodovanih še sedem ljudi. V preiskavo je vključen tudi FBI, ob tem navaja CNN.

Musk se je oglasil

Elon Musk je dejal, da celotna Tesla preiskuje ta dogodek. »Česa takega še nismo videli,« je zapisal na družbenem omrežju X. Obenem je policija pozorna tudi na morebitne povezave s Trumpom in Muskom. »Gre za Teslin avtomobil, in vsi vemo, da Elon Musk dela z novoizvoljenim predsednikom Trumpom, in gre za Trumpov hotel. Tako da so očitno stvari, ki nas lahko skrbijo in jih preučujemo,« je v sredo dejal policijski šerif McMahill.

Poveza v z napadom v New Orleansu?

Incident se je sicer zgodil le nekaj ur po napadu v New Orleansu, v katerem je moški z avtomobilom zapeljal v množico in ubil 15 ljudi, na prizorišču pa so našli tudi doma narejene eksplozivne naprave.

Že lasvegaška policija je javila, da preiskujejo morebitno povezavo s predhodnim napadom v New Orleansu in tudi možnost terorističnega dejanja, kar je nato potrdil tudi ameriški predsednik Joe Biden, ki pa je dodal, da je zaenkrat niso našli.