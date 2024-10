Elizabeth Hurley v vroči akciji, za kamero pa ... (VIDEO)

Slavna angleška igralka in model ter njen sin sta se udeležila sinočnje podelitve nagrad Harper's Bazaar Women of the Year 2024 v Madridu. Elizabeth Hurley je pri svojih 59 letih videti 30 let mlajša, Damian Hurley pa jo je odlično spremljal na rdeči preprogi.

Elizabeth zagotovo sodi v skupino slavnih žensk, ki se praktično ne starajo in se vizualno skoraj ne spreminjajo. V bleščeči obleki je bila videti odlično, medtem ko je bil njen sin Damian Hurley v elegantni moški rdeči obleki brez srajce - v svojem najljubšem modnem stilu.

Podobnost je neverjetna. FOTO: Danny Moloshok Reuters

Fizična podobnost

Fizična podobnost med mamo in sinom je neverjetna, celo »onstran genetike«. Damian Hurley je videti kot klon svoje mame, od katere je tudi podedoval dar za sedmo umetnost, zato se je lotil režije.

Elizabeth ima glavno vlogo v filmu svojega sina Strogo zaupno, del njene vloge pa je bilo snemanje intimnih prizorov. »Šovbiznis je osnovni del mojega življenja. To za nas ni sporno. Ona snema mene, jaz njo,« je o sodelovanju z mamo medijem povedal Hurley.

Elizabeth je dodala, da je bil ta intimni prizor v scenariju in ga je morala odigrati.

»Velikokrat v filmih nisem naredil tega, kar je od mene zahteval njegov scenarij, a sem se počutil varno, ker je bil tam, vedela sem, da bo poskrbel zame. Pravzaprav je nekako osvobajajoče delati s svojo družino, morda bom to ponovila,« je dejala.

Mnoge je šokirala novica, da je Elizabeth odigrala intimni prizor, medtem ko je njen sin za kamero, in da v tem ne vidi nič spornega, poroča informer.rs.

