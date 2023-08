Liz Hurley kot od mame rojena pozirala v bazenu in presenetila sledilce: Starejša kot je, boljša je

Slavna igralka in manekenka Elizabeth Hurley (58) s svojimi sledilci pogosto deli fotografije v skromnih krpicah oz kopalkah, tokrat pa je sledilce na družbenih omrežjih presenetila z novim videom. Brez oblačil se je sončila v bazenu, zapeljivi prizori oboževalcev niso pustili ravnodušnih. Kot od mame rojena se je zleknila na napihljivo vzmetnico v obliki lubenice ter delovala veselo in sproščeno, ko je razkazovala svoje obline.

»Lebdim na rezini lubenice,« je zapisala v objavi, v kateri ni navedla lokacije, znano pa je, da je ta mesec preživela v letovišču St. Tropez. »Lepa; Blagoslovi to lubenico; Ti si kot vino, starejši ko je boljši; Najlepša ženska,« so bili le nekateri komentarji navdušenih sledilcev.

Spomnimo, da ima Elizabeth sina, ki ga je rodila med kratkotrajnim razmerjem s podjetnikom Stevom Bingom, kmalu po tem, ko se je leta 2000 ločila od Hugha Granta. Leta 2002 je rodila Damiana (21), danes manekena in režiserja, a je poslovnež oporekal očetovstvu, čeprav je DNK test dokazal, da je njegov oče. Steve je tragično umrl pred tremi leti.

Mimogrede, Liz je pred kratkim razkrila skrivnost svojega mladostnega videza. Večkrat je povedala, da svojo kožo rada dobro navlaži. »Edina stvar, ki mi je všeč, je vlažilna krema, in to na veliko. Obraz hidriram približno šestkrat na dan, vrat pa približno 10-krat na dan. Narahlo jo nanesite na obraz in takoj boste zasijali,« je pojasnila pred časom medijem.