Spolno nazorni prizori mlade igralke s starejšim kolegom zgrozili javnost: »To je nagnusno« (VIDEO)

Ameriška igralka Jenna Ortega je nedavno postala ena najbolj priljubljenih igralk na svetu, potem ko je odigrala glavno vlogo v uspešni seriji Wednesday. 21-letna Jenna je zelo kmalu začela dobivati ​​ponudbe za številne druge filme in serije, novi film Miller's Girl, v katerem igra z Martinom Freemanom, pa ni navdušil gledalcev.

Jenna Ortega in Gwendoline Christie. FOTO: Mario Anzuoni Reuters

V filmu Jenna in 31 let starejši Freeman igrata študentko in učitelja, ki se skrivaj videvata. In posnela sta eksplicitne prizore, ki so zgrozili javnost.

»Erotična srhljivka z Martinom Freemanom in Jenno Ortega v glavnih vlogah ... Kaj so ljudje sploh pričakovali?«, »To je nagnusno«, »On je toliko starejši od nje ...«, je le nekaj negativnih odzivov.

Koordinatorka na snemanju Kristina Arjona je za Daily Mail razkrila, da je mlada igralka odločala o vsaki podrobnosti kontroverznega prizora, saj je vztrajala, da v nobenem trenutku nista prestopila meje. »Veliko ljudi je bilo vključenih v ta proces in vsi, ki so delali z Jenno, so skrbeli, da je bilo vse v skladu s tem, kar ji je ustrezalo. Bila je zelo odločna in zelo samozavestna v to, kar želi narediti.« je povedala.