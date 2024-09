Dve zelo odmevni poroki v treh dneh

Maj je že dolgo znan kot mesec ljubezni, takrat si večno zvestobo obljubi največ parov, letos pa je še posebno romantičen september. V četrtek se je denimo na skrivaj poročila pevka Lana Del Rey, v soboto pa je v zakonski stan skočila še komičarka Rebel Wilson. Slednja naj bi svoji štiri leta mlajši partnerici Ramoni Agrumi usodni da dahnila šele naslednje leto, a kot so povedali njeni prijatelji, »enostavno ni mogla več čakati«. »Rebel je našla ljubezen svojega življenja in komaj čaka, da bo poročena,« je britanskemu časniku povedal vir blizu mladoporočenkama.

V preteklosti je Rebel poskušala srečo z moškimi. Njena zadnja romanca je bila z Jacobom. FOTO: Instagram

2022. je Rebel oznanila, da ljubi žensko.

Avstralka se je v uspešno modno oblikovalko zaljubila pred dvema letoma in presenetila nemalo oboževalcev, ki so bili do takrat prepričani, da so igralki všeč moški. »Ves ta čas sem mislila, da iščem svojega Disneyjevega princa, a morda sem potrebovala Disneyjevo princeso,« je takrat na družabnem omrežju zapisala Wilsonova in ob zapisu objavila fotografijo nasmejanih svetlolask. Od takrat sta lepotici nerazdružljivi in Rebel menda še nikoli ni bila bolj srečna kot v zvezi z Ramono. Dami sta se poročili na Sardiniji, obred pa je bil menda neizmerno romantičen in svatom so se med njim večkrat orosile oči.

Niso mogli verjeti, da je poročena

Lana Del Rey in turistični vodnik Jeremy Dufrene sta si za prizorišče poroke izbrala ameriško zvezno državo Louisiana. Ker je Dufrene znan predvsem po tem, da turiste vodi na kraje, kjer si lahko od blizu ogledajo aligatorje, so se zato mnogi pošalili, ali sta Louisiano, kjer aligatorjev mrgoli, izbrala zato, da bi lahko njuna poročna prstana proti oltarju odnesel aligator. Drugi medtem niso mogli verjeti, da je 39-letna glasbenica poročena, komaj pred enim mesecem je namreč svetu razkrila, da je sploh v zvezi, spoznala sta se sicer 2019.

Lana Del Rey je še novembra lani zatrjevala, da ni zaljubljena. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

»Ni tega človeka spoznala šele včeraj? In najprej rekla, da nista v zvezi? Ne verjamem, da je bila to prava poroka, morda je snemala videospot,« se je na novico odzvala ena od pevkinih oboževalk, druga pa je dodala, da sicer verjame, da je bila poroka prava, da najbrž razlogi zanjo niso bili pravi: »To je predstava za javnost. Ljudje so nekoliko pozabili nanjo in treba je narediti nekaj, da bo spet v medijih. Me prav zanima, kako dolgo bo ta zakon trajal.« »Absolutno trenutno nisem zaljubljena. Ne. Sem kdaj že bila, ampak trenutno nisem,« je namreč še novembra lani pevka dejala v enem od intervjujev.

Da je v zvezi, je razkrila šele pred enim mesecem. FOTO: Instagram

Lana Del Rey sicer še ni komentirala poroke, fotografije, ki so prišle v javnost, so posneli paparaci. Na njih je med drugim mogoče videti nasmejano Lano, ki v spremstvu očeta stopa proti svojemu ženinu. Njena obleka je močno spominjala na tiste, ki so jih dame na ameriškem jugu nosile v drugi polovici 20. stoletja, in se je krasno podala k okolju, dolge lase si je nevesta spela v nizek čop, da ji je prek ramena padal skoraj do pasu.