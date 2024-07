Dubajska princesa, ki je moža zapustila prek Instagrama, je zdaj pozornost pritegnila z novo fotografijo

Dubajska princesa Sheikha Mahra Bint Mohammed Bin Rashid Al Maktoum (30) je prejšnji teden šokirala Združene arabske emirate in sledilce po vsem svetu, ko je na Instagramu objavila, da zapušča svojega moža Mohammeda Bin Rashida bin Mana Al Maktouma.

Hčerka vladarja Dubaja je nato povedala, da ji mož ne posveča pretirane pozornosti, da se ločuje, pa je v samem besedilu ponovila kar trikrat.

Zdaj je znova pritegnila pozornost z novo objavo na Instagramu. Pozirala je z dvomesečno hčerko v naročju in objavo podpisala z belim emotikonom srca. Fotografija je v dveh dneh zbrala približno 160.000 všečkov.

»Kdo potrebuje moškega, ko imaš toliko ljubezni do svojega otroka«, »Močna ženska!«,»Vse ženske na svetu so hvaležne za tvojo moč in pogum« so zapisali sledilci v komentarjih pod njeno fotografijo.

Princesa je lani na londonski univerzi diplomirala iz mednarodnih odnosov in je velika zagovornica pravic žensk. Pred slabim letom dni se je poročila, maja letos pa je z Mohamedom dobila hčerko, poroča 24sata.hr.