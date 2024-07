V Dubaju stevardeso brutalno pretepel mož in ji uničil potni list. Tako se je končalo (VIDEO)

Tori Towey iz mesta Boyle v okrožju Roscommon dela v Združenih arabskih emiratih kot stevardesa, a je doživela hudo nasilje v družini in njeno telo je bilo prekrito s številnimi poškodbami in modricami, nato pa je poskušala narediti samomor.

28-letnica je preživela, vendar so jo odpeljali na policijsko postajo, kjer so ji povedali, da je obtožena poskusa samomora in zlorabe alkohola.

Potni list ji je uničil mož, poleg tega je dobila prepoved zapuščanja države in se ne more vrniti na Irsko, navaja Sky News.

»Je pod neverjetnim stresom,« je dejala irska poslanka Mary Lou McDonald in pozvala irskega premierja Simona Harrisa, naj nujno posreduje v primeru in zagotovi njeno vrnitev na Irsko.

Irsko ministrstvo za zunanje zadeve je za Sky News sporočilo, da je seznanjeno s primerom in zagotavlja konzularno pomoč.

Tori trenutno biva v najeti nepremičnini v Dubaju s svojo mamo Caroline,

družini pa pomaga zagovorniška skupina Zaprti v Dubaju.

»Dubajske oblasti pozivamo, naj nemudoma opustijo obtožbe proti Tori, odpravijo prepoved potovanja in ji dovolijo, da z mamo odleti domov na Irsko,« je dejala Radha Stirling, izvršna direktorica Zaprti v Dubaju.

No, po zadnjih podatkih so oblasti v Združenih arabskih emiratih vendarle dale dovoljenje, da se Tori vrne na Irsko.