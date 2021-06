Drzni podvig Severine, nagovoril jo je sin (VIDEO)

Hrvaška pevkapo kalvariji na sodišču in omejenih stikih s sinomtoliko bolj ceni njune skupne trenutke. Te dni skupaj preživljata počitnice, med katerimi sta se podala tudi v narodni park Plitvice in obiskala tamkajšnji adrenalinski park. Sin jo je nagovoril, da se je podala na adrenalinsko vožnjo z jeklenico, jo posnel, spodbujal in ji dajal napotke.Čeprav pred spustom ni delovala ravno sproščeno, je po divjem spustu na instagramu zapisala: »Hvala, sin, da si me nagovoril.«Severina je po odmevnem boju na sodišču z nekdanjim partnerjemizgubila skrbništvo nad sinom, z njim lahko na mesec preživi le 88 ur.