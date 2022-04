Družini Billa Paxtona milijon odškodnine

Februarja 2017 se je Bill Paxton zaradi okvarjene srčne zaklopke predal kirurškim rokam. A namesto da bi igralec, ki smo ga gledali v uspešnicah, kot so Titanik, Twister, Osmi potnik in Apollo 13, ozdravel, je po še eni urgentni operaciji preminil.

61 61 let je bil star.

»Bill Paxton in njegova družina so zdravnikom in drugemu medicinskemu osebju bolnišnice zaupali, a je bilo njihovo zaupanje izdano. Njegovo prezgodnjo smrt, ki bi jo bilo mogoče preprečiti, je zakrivil kirurg,« je zvezdnikova družina s tožbo zaradi smrti iz malomarnosti nato udarila tako zasebno losangeleško bolnišnico Cedars-Sinai in tamkajšnjega kirurga dr. Alija Khoynezhada kot tudi anesteziološko družbo General Anesthesia Specialists Partnership, ki je sodelovala pri operaciji.

Sodni postopek proti bolnišnici in kirurgu se bo nadaljeval jeseni, a z anesteziološko družbo je igralčeva vdova Louise zdaj dosegla poravnavo v višini okroglega milijona.

Agencija, za katero dela anesteziolog dr. Moody Makar, ki je sodeloval pri pokojnikovi operaciji s tragičnim izidom, vztraja, da je ta svoje delo opravil strokovno in ni nikakor zakrivil igralčeve smrti ali pripomogel k njej. A četudi krivdo zanikajo, so privolili v poravnavo, saj se želijo tako ogniti dragemu in dolgemu sodnemu postopku. To je vsekakor majhna zmaga za pokojnikovo družino, četudi zelenci ne morejo zaceliti srčnih ran ob izgubi, a pomembnejša bitka je še pred njimi. Septembra se namreč nadaljuje proces proti bolnišnici in glavnemu kirurgu.

Billa Paxtona smo gledali v kinouspešnici Twister. FOTO: Press Release

Družina igralca, ki je odšel pri 61 letih, zatrjuje, da jih bolnišnica ni obvestila oziroma je prikrila informacije o tveganosti posega, kot jim tudi niso razložili vrste posega in poteka zdravljenja. Da je mera polna, pa so jim prikrili še, da se je kirurg dr. Khoynezhad odločil za »nadvse tvegan in nekonvencionalen poseg, za katerega ni bil zadostno usposobljen in je presegal njegovo znanje«. Sodeč po sodnih listinah se je po operaciji zapletlo, prišlo je do čezmerne krvavitve in kardiogenega šoka, kar je naslednji dan pripeljalo do urgentne operacije.

Ob vsem tem pa Paxtonovi kirurgu očitajo, da ga tedaj, ko so po prvi operaciji nastali zapleti, sploh ni bilo v bolnišnici ter da med odsotnostjo ni poskrbel, da bi bil Bill deležen ustrezne oskrbe. Če bi ne bilo vseh teh napačnih korakov, ki jih lahko označijo za najmanj malomarnost, bi igralca še lahko rešili.