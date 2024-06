Droga ubila zvezdnika, imel je komaj 49 let

Pevec rap rock skupine Crazy Town Shifty Shellshock, ki je na začetku novega tisočletja kraljevala na vrhu svetovnih glasbenih lestvic, je umrl v starosti 49 let. Kakor je pokazala obdukcija, je Seth Brooks Binzer, kakor mu je bilo v resnici ime, umrl na svojem domu v Los Angelesu zaradi prevelikega odmerka mamil.

Skupina Crazy Town je bila najbolj znana po uspešnici Butterfly, ki je leta 2001 dosegla prvo mesto na Billboardovi lestvici Hot 100, silno uspešna pa je bila tudi drugod po svetu; na tedaj še glasbenem televizijskem kanalu MTV je dobesedno niso hoteli nehati predvajati. Skladba, ki temelji na melodiji instrumentalne pesmi Pretty Little Ditty skupine Red Hot Chili Peppers, je v zgodnjih dvatisočih predstavljala primer hibridnih glasbenih žanrov, ki so iz undergrounda prodirali v mainstream. Pesem je najbolj znana po (vzorčeni) melodiji basa in kitare ter refrenu, v katerem Binzer lagodno rapa precej osladno, a zelo nalezljivo besedilo.

Najbolj znan je po uspešnici Butterfly, ki je leta 2001 dosegla prvo mesto.

Seth Binzer leta 2009 FOTO: Toglenn/Wikimedia Commons CC BY-SA 3.0

Čeprav fantje iz skupine Crazy Town niso hoteli biti znani samo po tej pesmi, ki je precej nežnejša od njihove siceršnje glasbe, je Butterfly dobila svoje mesto v pop kulturi, saj se je pozneje pojavila v številnih filmih in televizijskih serijah. Skupina se je razšla leta 2003, potem ko njihov drugi album, s katerim so se hoteli odmakniti od Butterflyevega popa, še zdaleč ni dosegel takšnega uspeha kot prvenec, založba pa je pritiskala nanje, naj delajo bolj komercialno glasbo; velika težava pa so bila tudi mamila. Binzer se je osredotočil na solo kariero, a je vedno ostal »tisti tip, ki poje o metuljčkih«. Crazy Town so se ponovno združili leta 2007, se spet skregali, nakar so leta 2015 izdali svoj tretji album. A težave z mamili in nasilje v skupini so jim preprečevali, da bi naredili kaj več.

Seth Binzer je odprto govoril o svojih težavah z drogami in se je pojavil v dveh sezonah resničnostnega šova Celebrity Rehab (lahko bi ga prevedli v Slavni na zdravljenju) na kanalu VH1, pa tudi v dveh sezonah spremljevalnega resničnostnega šova Sober House (Trezna hiša).