Dom slavnega kuharja je luknja brez dna: zanj je, ne vedoč, v kaj se spušča, plačal milijone

Posestvo je ogromno in ima bogato zgodovinsko vrednost, prostora v hiši je za sedemčlansko družino dovolj, a kot vedno, ni vse tako popolno, saj pri celotni zgodbi obstaja ogromen ampak.

Ko sta Jamie in njegova žena publicistka Jools pred petimi leti namreč za nepremično Spains Hall v Finchingfieldu v britanski pokrajini Essex odštela več kot sedem milijonov evrov sta bila prepričana, da sta za svojo družino našla raj na zemlji.

Podeželska hiša iz 16. stoletja ima 12 spalnic, 10 kopalnic, dva salona in ogromno garažo, nekdaj prostor za kočije. Ob njej je odprto teniško igrišče, na dvorišču je bazen, blizu je jezero, kjer je dovoljen ribolov.

Dom družine Oliver leži na ogromnem posestvu. FOTO: Profimedia

A to še ni vse, Spains Hall se namreč nahaja v zeleni oazi velikosti 70 hektarov, ki je generacijam, natančneje od leta 1760 pripadalo premožni družini Ruggles-Brise, ta je obogatela s proizvodnjo in prodajo tekstila.

Jamieju je bila nepremičnina posebej všeč zaradi velikega hleva, ki ga je kuhar hotel preurediti v kuharski laboratorij. Poleg tega je svoje otroštvo preživel v bližnjem mestecu Clavering, kjer sta imela njegova starša restavracijo The Cricketers.

A po petih letih lastništva sta z Jools ugotovila tisto, kar so britanski nepremičninarji in aristokrati vedeli od nekdaj: da so podeželske hiše luknje brez dna.

Ne samo, da zahtevajo zelo visoke vložke, da bi bile prijetne za bivanje, zgodovinska gradnja zahteva stalna popravila strehe, vrat, oken, pročelja in za vsak poseg morata zakonca Oliver prositi za dovoljenje nadležne pristojne službe:

Spains Hall ni tako idealen, kot se je sprva zdelo. FOTO: Profimedia

od restavratorskega centra do urada za varovanje zgodovinske dediščine. Ne sme se namreč uničiti prvotnega videza zgradbe, saj velja Spains Hall za eno najpomembnejših podeželskih hiš v Angliji iz elizabetinske dobe.

Jamie in Jools za vsak poseg potrebujeta dovoljenja in uporabljati morata materiale, ki so kar najbolj podobni originalnim.

Zaradi tega jima, piše Daily Mail, zadeva že močno preseda. Iskanje dovoljenj namreč ne le, da močno draži vsako delo, temveč tudi podaljšuje obnovo, saj dela ne glede na nujnost, zahtevajo stogi nadzor.

A vse to so obvezni vložki, če hoče Jamie nadaljevati s tečaji in degustacijami v Spains Hallu, ki jih zainteresirani drago plačujejo.

Vendar je zaslužek od njih, ko gre za vzdrževanje posesti in nepremičnin na njej, očitno samo kaplja v morje.