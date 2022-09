Đoković vzel mikrofon in zapel hit benda OK! (VIDEO)

Novak Đoković je v središču pozornosti, kjer koli se pojavi, tako je bilo tudi na poroki njegovega brata Đorđa. Praznovanje se je nadaljevalo v Tivatu, razpoloženje pa je odlično. To potrjuje tudi posnetek, ki se je pojavil na družbenih omrežjih, na katerem je videti Novaka, kako poje z mikrofonom v roki in za to dobiva plačilo, drugi gostje pa ga zasipajo z denarjem in mu ploskajo. Ob njem je pevec Saša Kovačević, ki je prav tako z aplavzom pospremil petje srbskega tenisača.

Nole uživa in se ima super na bratovi poroki. Đorđe Đoković se je s svojo izbranko Saško Veselinov najprej poročil v cerkvi svetega Marka, zato se je veliko slavje nato nadaljevalo v Črni gori. Prisotne so bile tudi številne glasbene zvezde: Sergej Ćetković, Željko Samardžić in Aleksandra Prijović, ki so dodatno dvignile vzdušje na slavju. Novinarji so od Novaka pred odhodom v Tivat poskušali dobiti izjavo, poroča Mondo, zato so ga vprašali, ali je svojemu bratu, ki se bo znašel v novi vlogi, dal kakšen zakonski nasvet. »Najbolj ponosen sem zaradi njega, zakonski nasveti pa se mu bodo sami odkrili čez čas,« se je vidno dobre volje smejal Novak.

Poglejte si, kako je bil videti trenutek, ko je Novak zapel vsem poznano pesem OK Banda s pomenljivim naslovom, ''A, vmes pa bom našel zamenjavo", s čimer je pokazal, da zna tudi peti. Na družbenih omrežjih so se z njim pošalili, da bi lahko izbral drugo pesem in da upajo, da ga žena Jelena ni slišala peti.