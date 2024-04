Dina Merlina odpeljali z reševalnim vozilom

Hrvaški mediji poročajo, da so v četrtek zvečer z rešilnim vozilom odpeljali priljubljenega pevca Dina Merlina. Reševalci so prišli do njegove trgovine Magaza na Baščaršiji in ga pod roko odpeljali do reševalnega vozila.

»Ni bil videti dobro. Komaj je hodil. Tukaj živimo in ga pogosto vidimo, kako pride do svoje trgovine,« so povedali očividci, ki so hrvaškim medijem posredovali tudi posnetek priljubljenega pevca, ki je v spremstvu hčerke vstopil v reševalno vozilo.

Po neuradnih informacijah naj bi Merlinu okoli 21. ure postalo slabo. Ob njem je bila hči Naida, ki je tudi njegova desna roka in osebna asistentka.

Merlin je lansko leto štirikrat razprodal zagrebško Areno in za Blic spregovoril o težkih življenjskih preizkušnjah. »V nekem trenutku svojega življenja sem bil zelo bolan. Zapadel sem v hudo depresijo in tega ne bi privoščil nikomur,« je dejal in dodal, da ga nič ni zanimalo in da je bilo zanj enako ali je živ ali mrtev. »Preprosto sem bil rastlina. To je obdobje, ko sem želel zapustiti glasbeni svet in mnogo stvari mi je takrat padlo na pamet, ampak sem se nekako izvlekel,« je dejal glasbenik, ki je po tem obdobju leta 2000 posnel album Sredinom.