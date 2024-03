Dev Patel prvič tudi kot režiser

Britanski igralec Dev Patel se bo filmski javnosti prvič predstavil kot režiser. Njegov akcijski triler Monkey Man: Krvavo maščevanje, ki ga je tudi produciral, sodeloval pri pisanju scenarija in v njem nastopil kot igralec, se bo po svetu začel predvajati 3. aprila, pri nas pa dan pozneje.

Zgodba o maščevanju se dogaja v izmišljenem indijskem mestu, navdihnilo pa jo je hindujsko božanstvo Hanuman, ki se pojavlja v podobi opice in simbolizira moč in pogum. Patelov junak, ki je znan le kot Kid, se vsako noč z masko gorile krvavo in surovo bori v podzemnih klubih, da bi si zagotovil preživetje. Po mnogih letih potlačenega besa njegove otroške travme prekipijo in sprožijo eksplozivno akcijo maščevanja proti ljudem, ki so mu uničili življenje in ki zatirajo revne in nemočne. Mimogrede, filma se je prijela oznaka John Wick v Mumbaju.

Zahtevno snemanje

Dev Patel je v svojem novem filmu glavni igralec, režiser, koscenarist in producent. FOTO: Mark Blinch/Reuters

Scenarij je nastajal kakih dvanajst let, je povedal 33-letni Dev Patel. Ko so ga vendarle začeli snemati v Indiji, je prišla pandemija covida-19 in produkcija je zastala. Snemanje so nato nadaljevali v Indoneziji. »Vse skupaj je bilo zelo kaotično. Dan preprosto ni imel dovolj ur, da bi lahko vse postorili,« je dejal igralec in režiser na premieri v Londonu. »Meje so se zapirale, tako da je na koncu pred kamero nastopila kar celotna snemalna ekipa, od kostumografa prek lučkarja do snemalca. Sproti smo se prilagajali razmeram,« je povedal Patel.

Želel sem posneti akcioner z elementi Bollywooda.

Zaslovel je leta 2008 z Revnim milijonarjem. FOTO: WENN/WB/PR

Dev Patel, ki je zaslovel s svetovno uspešnico Dannyja Boyla Revni milijonar, za vlogo v filmu Lev: Dolga pot domov pa je bil nominiran za oskarja, je povedal, da je hotel posneti film, v katerem bi združil svoje filmske vplive in zgodbe iz odraščanja, hkrati pa bi v zgodbo vpletel tudi kritiko sodobne družbe. »Obožujem akcijske filme. Hotel sem posneti akcioner z elementi Bollywooda, ki je zaznamoval moje otroštvo. Fascinirala me je tudi hindujska mitologija, ki mi jo je predstavljal dedek, tako da sem jo hotel postaviti v socialni kontekst sodobnega časa. Film je v bistvu nekakšen trojanski konj,« je pojasnil Patel.

Na snemanju si je zlomil nogo in roko ter natrgal vezi v rami.

Snemanje akcionerja je pustilo posledice tudi na Patelovem telesu. »Zlomil sem si nogo in roko, natrgal vezi v rami in imel še nekaj manjših poškodb. A vse to je del filma,« je povedal Patel in dodal, da je snemalna ekipa dala narediti majice s podobo vijaka, s katerim so mu utrdili zlomljeno roko. »Hoteli so poudariti, da je to vijak, ki je držal skupaj celotno produkcijo,« je dejal talentirani Britanec z indijskimi koreninami. S. I.