Deseta obletnica v družbi otrok

Tudi na zaročni fotografiji je Kate nosila modro obleko. FOTO: Suzanne Plunkett/Reuters

Ob zaroki še sramežljiva

Mnogi so se strinjali, da sta videti še bolj srečna in zaljubljena kot pred poroko. FOTO: Instagram

2000

svatov je bilo na poroki.

Leta 2021 je poroka prišla v Guinnessovo knjigo rekordov kot dogodek, katerega prenos v živo si je ogledalo največ ljudi.

Konec prejšnjega tedna sta deseto obletnico zakona praznovala princinin ob tej priložnosti sta, kot je v navadi, z javnostjo delila nova uradna portreta ter z njima razveselila Britance, ki par naravnost obožujejo. Mnogi so opazili podobnost med njuno zaročno fotografijo, na kateri je Kate, enako kot takrat, nosila modro obleko, ki se je skladala z zaročnim prstanom, ki je bil nekoč last Williamove mame princeseHkrati pa niso mogli mimo ogromnih razlik med obema fotografijama, saj so se strinjali, da je par po desetih letih videti veliko bolj sproščen in zaljubljen, kot preden sta dahnila usodni da, še posebno pa so Britanci ponosni na Kate, ki da je vedno lepša, bolj elegantna in postaja iz leta v leto bolj primerna za vlogo kraljice, ki jo bo doletela, ko bo prestol zasedel njen mož. Fotografiji je posnel znan britanski fotograf, ki je v svoj objektiv ujel že veliko zvezdnikov, predvsem iz glasbenih voda, med njimi skupino Oasis,in»Na zaročni fotografiji sta bila sramežljiva, še posebno Kate se je šele privajala na življenje v kraljevi družini, ne pozabimo, da so ji bili mediji na začetku precej nenaklonjeni. Njihovo zaupanje in priljubljenost si je morala pridobiti in to je storila z odliko. Ko bi marsikdo vrgel puško v koruzo, je sama, seveda z obilo podpore s strani Williama, stisnila zobe in se odločila, da vsem, ki niso verjeli vanjo, dokaže nasprotno,« je dejal, ki podrobno spremlja življenje na britanskem dvoru.Na svojo ženo je menda izredno ponosen tudi William, saj se zaveda, da se je težko privaditi na življenje v zlati kletki, kar biti del kraljevih vsekakor je.Ob deseti obletnici zakoncevso se mnogi nostalgično spomnili dneva njune poroke, ki si jo je v živo, prek televizijskih zaslonov ali na spletu ogledalo okrog dve milijardi ljudi, prenašali so jo v 180 državah po svetu. Leta 2012 je poroka prišla v Guinnessovo knjigo rekordov kot dogodek, katerega prenos v živo si je ogledalo največ ljudi. V Westminstrsko opatijo, kjer je potekal obred, se je nagnetlo 2000 povabljencev, poroko pa je varovalo 5000 policijskih patrulj.A vse oči so bile uprte v nevesto, ki si je, v svojem varčnem slogu, sama uredila pričesko in se sama tudi naličila. Ko je pred opatijo izstopila iz avtomobila in pomahala množicam, je očarala z romantično obleko z dolgimi čipkastimi rokavi, ki je v trenutku postala najbolj zaželen model bodočih nevest. A najbolj romantičen trenutek je sledil po obredu, ko sta se Kate in William odpravila na balkon Buckinghamske palače, da bi pomahala nekaj deset tisoč ljudem, ki so jima prišli zaželet srečo v zakonu. Ko sta zaslišala, da želijo videti poljub, se je William povsem nepričakovano obrnil h Kate in, tako so pozneje z njegovih ustnic razbrali poznavalci, rekel »pa dajva«. S poljubom, ki mu je na veselje zbranih sledil še eden, sta požela gromek aplavz in vzklike, ki so nasmejali sicer zadržano Kate.Od takrat so se paru rodili trije otroci, ki so zanju vedno na prvem mestu. Tudi na dan poročne obletnice zato nista želela časa le zase, temveč sta kot vedno otroke peljala v šolo in popoldan poskrbela, da sta jih vključila v praznovanje, je britanskim medijem povedal eden od zaposlenih v Kensingtonski palači.