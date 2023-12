Čustveni Novak Đoković o ženi Jeleni: medtem ko sem pisal zgodovino športa …

Srbski tenisač Novak Đoković je na družbenih omrežjih objavil posebno posvetilo ženi Jeleni, ki ga od nekdaj nesebično podpira.

Hvaležen, ker je bila mama

»Kako neverjetna sezona je to bila. Večno bom hvaležen svoji ženi, ki je bila najboljša mama otrokom, ko sem jaz pisal zgodovino športa. Njena podpora in ljubezen, ki sem jo čutil v družini, sta omogočili to uspešno sezono,« je ob nizu utrinkov iz leta, ki se izteka, zapisal tenisač.

Zahvalil se je tudi svoji ekipi:

»Koliko nepozabnih trenutkov, ob katerih smo se naježili. Nadaljujemo 2024. Veselim se tistega, kar sledi.«

Njegovi sledilci so mu zaželeli veliko uspeha v naslednjem letu.

»Samo naprej, kralj. Odlična sezona, želim ti še boljšo. Ti si navdih, ki ga je na svetu redko mogoče najti,« 24sata.hr navaja enega od komentarjev.