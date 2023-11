Đoković nima težav s podpisovanjem na telo: poglejte, kam se je podpisal navijaču (VIDEO)

Srbski teniški as Novak Đoković te dni igra na turnirju v Torinu, kjer mu je v uvodnem dvoboju nasproti stal Danec Holger Rune. Srb je na turnirju navijačem podeljeval tudi avtograme. Enega je osrečil s takšnim, ki mu ga je dal na prav posebno mesto.

Neki navijač je srbskega zvezdnika vprašal, če se mu lahko podpiše na prsi. Đoković mu je brez težav ustregel ter ga za konec še potrepljal po glavi. Težava pri tem avtogramu je, da bo verjetno precej hitro zbledel. No, bo pa navijaču ostal spomin na snidenje s takšnim zvezdnikom, pa tudi posnetek, saj je bilo snidenje ujeto s kamero.

Zlomil dva loparja

Đoković je dvoboj z danskim igralcem dobil, a se je moral za to zelo potruditi. Zmagal je s 7:6, 6:7 in 6:3. Med dvobojem je zlomil tudi dva loparja, kar kaže na to, da mu ni šlo vse po načrtih. A najboljši igralec sveta se je kot že ničkolikokrat prej znal zbrati in dvoboj zmagovalno pripeljal do konca.

Đoković bo danes ponovno stopil na igrišče. Ob 21.00 se bo pomeril z Italijanom Jannikom Sinnerjem.