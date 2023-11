Novak Đoković se je pošalil, kot se zna le on: tokrat se je iz priljubljenega youtuberja

Na letošnji prireditvi, na kateri so podelili prestižno nogometno nagrado zlata žoga (dobila sta jo Lionel Messi in Aitana Bonmati), ni manjkalo znanih obrazov. Udeležila sta se je tudi izjemno priljubljeni youtuber IShowSpeed ter srbski teniški as Novak Đoković. Prav onadva pa sta poskrbela za nekaj smeha po prireditvi.

Srbski tenisač se je iz omenjenega youtubera pošalil. Ko ga je IShowSpeed vprašal, kako mu je ime, mu je odgovoril: »Sem novi zveznik AC Milana«. Gre seveda za sloviti italijanski nogometni klub. Dodal je še, da do zdaj še ni igral, a da gre na naslednjo tekmo.

Večkrat se pošali

Glede na to, da je Đoković eden izmed svetovno bolj znanih športnikov, je težko verjeti, da ga IShowSpeed še ne pozna. No, če ga slučajno res še ne, so ga verjetno drugi zdaj opozorili, da je imel čast govoriti z enim največjih tenisačev vseh časov. Za mnoge največjim.

Đoković se sicer rad pošali v javnosti. Pred leti se je npr. pošalil iz italijanskega novinarja, katerega glas je oponašal.