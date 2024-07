Clint Eastwood žaluje

V 61. letu starosti je umrla dolgoletna partnerica Clinta Eastwooda (94) Christina Sandera. Igralec je tragično novico potrdil v kratki izjavi: »Christina je bila čudovita ženska in zelo jo bom pogrešal,« je napisal. V zvezi sta bila od leta 2014, razlika med njima pa je bila 33 let.

Mimogrede, spoznala sta se v restavraciji znanega igralca, kjer je Christina delala kot hostesa.

Razen kratke Clintove izjave se ne bo več oglašal niti ne bo navedel vzroka smrti in drugih podrobnosti.

Clint je bil pred razmerjem s Christino dvakrat poročen, z manekenko Maggie Johnson od leta 1953 do 1987 in voditeljico Dino Ruiz od 1996 do 2004.

Imel je več dolgotrajnih razmerij s hollywoodskimi zvezdami, med drugim z igralkama Frances Fisher in Sondro Locke.

Hollywoodska ikona ima veliko družino in osem otrok, poroča telegraf.rs.

