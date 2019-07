Za Dianin pulover skoraj 50 tisočakov

293 tisoč evrov so z njenimi oblekami zaslužili junija.

Za odganjanje paparacev

Kupil ga je anonimni dražitelj. FOTO: Rr Auction

Pulover ji je podaril ustanovitelj družbe Virgin Atlantic Richard Branson. FOTO: Guliver/getty Images

Pred dnevi so na dražbi prodali znameniti pulover pokojne princese, ki ga je običajno nosila za na telovadbo. Nič posebnega ni, na temno modri podlagi je natisnjena podoba ženske v rdečih kopalkah, ki je videti, kot da leti, napis pa ljudi poziva, naj letijo z družbo Virgin Atlantic. Ali je Diana s tem tej družbi, ki jo je leta 1984 ustanovil, naredila kaj več prometa, ni znano, zagotovo pa ji je bil podarjen s tem namenom. Dobila ga je namreč prav od Bransona. Zdaj je znameniti pulover na dražbi kupil anonimni kupec, zanj pa je odštel vrtoglavih 47.566 evrov.Diana, ki so jo na vsakem koraku oblegali paparaci, je pulover začela nositi, da bi se jih znebila. Ne le Velika Britanija, tudi večji del sveta je bil namreč obseden z njenimi oblačili in vsakič, ko se je pojavila v javnosti, so hoteli vedeti, kaj je oblekla, koliko oblačilo stane in kdo ga je izdelal. Da bi se zanimanje za njena oblačila nehalo, se je Diana domislila učinkovitega načrta – vsakič ko je odšla v telovadnico, je oblekla ta isti pulover in kmalu so paparaci vsaj nekoliko izgubili zanimanje zanjo. Ko se ga je naveličala, je Diana pulover podarila svoji dolgoletni trenerki, ta pa ga je zdaj dala na dražbo in v javnosti razkrila zgodbo o pretkani Diani. »Pulover je Diani podaril Richard Branson in postal je njeno najbolj nošeno oblačilo. Princesa je bila prepričana, da so na svetu veliko pomembnejše teme kot to, kaj obleče za v telovadnico, zato je ob vsakem obisku telovadnice oblekla ta isti pulover in počasi so paparaci izgubili zanimanje,« je v predstavitvi na dražbi zapisala Rivettova.Tudi sicer so vse reči, povezane s pokojno princeso, prava zlata jama. Že junija so na dražbi prodali tri njene obleke, za katere je dražbena hiša dobila skupno 293.611 evrov, oziroma skoraj trikratnik izklicnih cen. »Obleke, ki jih je Diana nosila za bolj formalne dnevne dogodke, je precej težje dobiti kot njene večerne obleke, saj jih je že davno podarila dobrodelnim organizacijam ali prijateljem, zato dosegajo toliko višje cene,« je pojasnila, lastnica dražbene hiše, ki je junija prodajala princesine obleke.