VIDEO: Lepa Brena v solzah, zaradi žalosti ni mogla govoriti

Med oddajo Zvezde grand so se ustvarjalci poklonili nedavno preminuli, materi. Posvetili so ji tudi filmček z njenimi fotografijami, za glasbeno podlago pa so izbrali pesem Ja nemam drugi dom. V studiu je bila tudi Lepa Brena, a jo je posnetek tako ganil, da se je v solzah umaknila.Lepa Brena se je kasneje vrnila, a je bila še vedno tako pretresena, da ni mogla izustiti niti besede. Je pa bil nekoliko zgovornejši glasbenik, ki je nagovoril vse in povedal, kaj bi Divna, ki je po hudi bolezni umrla 3. marca, naredila: »Nekaj vem, Brena. Če bi bila Divna živa ali če bi nam lahko kaj povedala z drugega sveta, bi rekla: Sale, ne bodite žalostni, bodite veseli, jaz sem vedno imela rada glasbo, vedno sem imela rada pevce, podpirala sem vas. Hvala ti, Divna, za vse!«Neutolažljiva po smrti Divne je še vedno Jelena, ki se je odločila, da nikoli ne bo prodala njene hiše.