Šok za Jen v restavraciji, planila je v jok

Jennifer Aniston se je pred dnevi s svojo prijateljico Jennifer Meyers odpravila na večerjo, namesto z dobro hrano in kozarcem (ali dvema) vina pa se je večer končal s solzami. V restavraciji Craig‘s, kamor zahajajo številni zvezdniki v Los Angelesu, je le nekaj miz stran od Jennifer sedel njen nekdanji mož Brad Pitt. Vse odkar je odjeknila novica, da se ločuje od Angeline Jolie, ga mediji spet vztrajno povezujejo z Jennifer. Ponovno ‘parčkanje’ nekdanjega zlatega hollywoodskega para se je še okrepilo, odkar je Jen ločena od svojega drugega moža Justina Therouxa. In čeprav je priznala, da se z Bradom občasno slišita po telefonu, je bilo srečanje iz oči v oči zanjo očitno preveč.



Po pripovedovanju enega od virov za revijo InTouch Jennifer ni mogla zadržati čustev: »Povsem je izgubila nadzor. Bilo je, kot bi videla duha. Ni računala s tem, da ga bo tisti večer videla. Oba sta se več let izogibala podobnim srečanjem.« Po prvem šoku je Jennifer zapustila restavracijo. »Skočila je, kot bi jo pičila kača, in odšla proti vratom.« Pred restavracijo je sedla v prijateljičin avto, nato pa so se iz nje usule solze.



Jennifer je po ločitvi od Brada priznala, da je bil konec njune zveze zanjo zelo težak, še posebej jo je prizadelo, ko je Angelina v nekem intervjuju opisala, da sta se z Bradom zaljubila, ko je bil on še poročen.