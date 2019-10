Slavna pevka pri 44-ih prvič postala mama

Avstralska pevka, piska besedil in manekenkaje postala mama. Pri svojih 44-ih letih je povila sinka, ki mu je dala ime»Dobrodošel na svetu … Srce mi poje,« je zapisala ob delitvi vesele novice na družabnem omrežju skupaj s fotografijo sebe, ko sina drži za ročico.Da pod srcem nosi otroka, je objavila julija, takrat je tudi pojasnila, da je zanosila z umetno oploditvijo ob pomoči darovalca sperme: »Tisti, ki me poznajo, vedo, da sem si že zelo dolgo želela postati mama, in se počutim zelo blagoslovljeno, da mi je bilo to ob pomoči umetne oploditve in darovalca omogočeno,« je še zapisala vzhičena pevka, ki je zaslovela v devetdesetih letih, njen največji hit pa je bila pesem z naslovom Thorn.