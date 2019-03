Kaj se dogaja s Severino? Po dolgih letih naj bi se razšla

Že nekaj dni se širijo govorice o novi prelomnici v življenju hrvaške pevke. Menda je prekinila sodelovanje s svojim dolgoletnim menedžerjem Tomico Petrovićem.



Zelo uspešno poslovno partnerstvo se je začelo že leta 2002. Petrović je poznan kot netipični glasbeni menedžer, ampak v dobrem smislu. Zelo predano je namreč skrbel za svojo varovanko, med drugim naj bi ji nosil torbice, dežnik, pri sebi vedno imel pripravljeno rezervno steklenico vode, pazil, da ji ni bilo prevroče ali premrzlo … Skratka, zelo nenavadno bi bilo, če se govorice izkažejo za resnične.



Kot poroča hrvaški Jutarnji list, je Severina pred nekaj leti Tomico označila za prekrasnega človeka in povedala, da bi bila obupana in razočarana, če bi jo zapustil. Petrović se na telefon ne oglaša, da bi sam povedal, kaj je res in kaj ne.



Severinini bližnji sodelavci in prijatelji novice o razhodu niso želeli komentirati. Prav tako je ni potrdil niti ovrgel Severinin mož Igor Kojić, ki naj bi odslej skrbel za organizacijo koncertov in druge zadeve, ki so bile do nedavnega v rokah Petrovića.