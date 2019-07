Kmalu četrti otrok za Williama in Kate?

Kate ni rada v središču pozornosti. Veliko raje je doma z otroki.

Da si želi veliko družino, ninikoli skrivala. In čeprav je njen mož lani ob rojstvu najmlajšegapribil, češ, »zdaj je pa res dovolj«, je poznavalec razmer na britanskem dvoru dejal, da se lahko zgodi, da bo vojvodinja že zelo kmalu oznanila, da pričakuje četrtega. Razlog, da si tako močno želi razširiti družino, pa ni nič kaj romantičen, trdi. »Kate se je z leti zelo dobro vživela v vlogo članice kraljeve družine. Na vseh uradnih obiskih in dogodkih se odlično odreže, a večkrat je že dala vedeti, da v teh nastopih ne uživa in ni rada v središču pozornosti. Veliko raje je doma z otroki, in nova nosečnost bi ji dala priložnost, da se znova za nekaj časa povsem umakne iz javnosti,« pravi Dampier.Vojvodinja si menda še enega otroka želi tudi zaradi, saj upa, da bi bila deklica in bi imela drugorojenka prijateljico. Ne glede na spol otroka pa vojvodinja vidi še eno prednost – najmlajši Louis bi se imel s kom igrati. »Medin Charlotte sta dve leti razlike in odlično se razumeta. Kate je presrečna, ko ju gleda med igro, in želi si, da bi tudi najmlajši s katerim od sorojencev razvil takšno vez, a star je komaj dobro leto, Charlotte je tri leta starejša od njega, George pet in z njim nimata kaj početi. Seveda je tu še njegov bratranec, a zaradi nesoglasij med njihovimi starši si dečka najverjetneje ne bosta preveč blizu, saj se v zasebnem življenju bolj redko družijo,« je razmere opisal Dampier, prepričan, da bo Kate še letos oznanila, da pod srcem nosi četrtega otroka.