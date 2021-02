Čistilka okradla princeso

Med ukradenimi kosi so bili prstani, uhani, zapestnice, broške ... FOTO: Berkut_34/getty Images

Moški je dražbeni hiši ponujal zelo redek prstan, enega od le šestih takšnih na svetu, kar se je zaposlenemu zdelo sumljivo, zato je poklical policijo.

Policisti so aretirali 65-letno žensko, ki je delala kot čistilka v londonskem domu jordanske princese. Domnevno je nakradla za kar 1,16 milijona nakita, med drugim dragocene ročne ure, diamantne zapestnice, prstan s smaragdi in diamanti, broško priznane znamke Cartier, uhane z diamanti in rubini, nato pa je njen sorodnik reči prodal na dražbi.Tako so policisti tatovoma tudi prišli na sled. Ko je moški londonski dražbeni hiši ponujal prstan, ne vedoč, da gre za zelo redek kos nakita, na svetu jih obstaja samo šest, se je cenilcu to zdelo močno sumljivo, zato je zadevo prijavil policiji. Princesa sicer sama ni opazila, da ji je zmanjkalo toliko dragocenosti, večino namreč hrani za posebne priložnosti, ki jih je bilo zadnje čase malo, kar je najbrž vedela tudi njena čistilka ter to izkoristila. Policijska preiskava še ni končana.Premožne Londončane je kaznivo dejanje toliko bolj pretreslo, ker je princesa znana kot predana humanitarka, od leta 1992 je Unescova ambasadorka dobre volje, zavzema se, da bi bila izobrazba dostopna vsem, prizadevala si je za opismenjevanje beduinov, je celo članica mednarodnega reševalnega odbora, neprofitne organizacije, ki pomaga beguncem. Njeno delo je usmerjeno tudi v ohranjanje in zaščito svetovne dediščine.Firyal je hči pokojnega jordanskega politika in nekdanjega ministra, princesa pa je postala, ko se je poročila s princem, mlajšim bratom pokojnega jordanskega kralja. Zakona je bilo po 14 letih konec leta 1978, sta se pa paru rodila dva sinova, imata tudi sedem vnukov.