Cineworld odpira svoje dvorane

Sredi aprila bo premierno prikazan film Mortal Kombat, posnet po priljubljeni videoigrici.

Začeli bodo skromno

Postopno odpiranje

Veriga Cineworld bo začela odpirati svoje dvorane, seveda z upoštevanjem smernic za preprečevanje širjenja okužbe. FOTO: Hollie Adams/Getty Images

45 dni se bodo filmi vrteli le v kinih.

Minulo leto je bilo za kinematografe peklensko. Kinodvorane po vsem svetu namreč že od lani samevajo, kar je celo največje verige potisnilo na rob preživetja. Natančnih številk sicer še ni, a v grobi oceni naj bi prihodki, ki so prej polnili kinoblagajne, na globalni ravni padli za najmanj 70 odstotkov.Povrhu se je še zdelo, da ni videti luči na koncu predora, sploh ko je studio Warner Bros v iztekanju lanskega leta napovedal svojo novo strategijo. Leta 2021, torej letos, bo nove filme sočasno premierno prikazal in nato en mesec vrtel tako v kinih (kjer se bodo ta pač odprla, če sploh) kot na spletni platformi HBO Max. Kinematografom se je v tistem zazdelo, da jim je filmski studio s tem lastnoročno podpisal smrtno obsodbo.A je zdaj vendar posijal žarek upanja, saj je Warner Bros podpisal večletno ekskluzivno pogodbo s Cineworldom, drugo največjo kinoverigo na svetu. Po tej bo začenši z letom 2022 svoje nove filme sprva 45 dni vrtel le v njihovih kinih, šele po izteku tega časa pa si jih bodo lahko ogledali filmoljubci, ki si nove stvaritve sedme umetnosti najraje ogledajo na kateri od pretočnih platform iz udobja domačega naslanjača.»To kaže na predanost studia predvajanju na velikih platnih in je pomemben mejnik v našem že 100-letnem odnosu z Warner Brosom,« ne morejo skriti zadovoljstva pri Cineworldu, ki je napovedal tudi odpiranje kinodvoran v ZDA že v prihodnjem mesecu, še mesec pozneje pa v Veliki Britaniji.Sprva bo vrata odprla le peščica kinodvoran od skupaj 536, ki so v ZDA zaklenjene že od oktobra lani. Pa še te, ki bodo pred velika platna povabile gledalce, ne bodo delale s polno zmogljivostjo, temveč jih bodo zasedli največ polovično. A je, generalni direktor Cineworlda, prepričan, da bodo tudi tako naposled začeli ustvarjati dobiček. Tudi ker so ljudje že grozno lačni zabave, ki je bila nekdaj za nas povsem običajna.Prvi film, ki bo 2. aprila predvajan na velikem platnu, pa bo znanstvenofantastična akcija Godzilla vs. Kong, ki je nastajala pod režijsko taktirko, v glavnih vlogah pa bomo gledali angleško lepotičkoin postavnega, ki je predvsem žensko občinstvo v filmu Legenda o Tarzanu hipnotiziral v skoraj neobstoječih krpicah kot naslovni junak. Sicer pa se je prav v teh dneh začel vrteti tudi napovednik za prihajajoči film, ki razkriva, da se obeta akcijsko močno zabeljena poslastica z morebiti novo, tretjo pošastjo.April bodo v ameriških kinih torej začeli s filmskim spopadom kultnih pošasti. Dva tedna pozneje, 16. aprila, pa bodo premierno začeli vrteti še film Mortal Kombat, ki temelji na priljubljeni videoigri. Tedaj, tako upajo, po vseh ZDA. »Zelo natančno bomo motrili zdravstvene razmere v Veliki Britaniji in po Evropi, saj se že pripravljamo na postopno odpiranje kinodvoran po vsem svetu, seveda v skladu z lokalnimi smernicami za omejevanje širjenja okužbe,« dodaja Greidinger.Pri Cineworldu namreč upajo, da bodo 17. maja odprli tudi večino svojih kinodvoran na Otoku.Preden je udarila pandemija, je v kinoindustriji prevladoval standard 90 dni. Toliko časa so filmski studii namreč dali kinoverigam, da ekskluzivno vrtijo nove filme, po izteku tega obdobja pa so se lahko preselili še na pretočne platforme, DVD ipd. S pandemijo so nato velikani pretočnih vsebin postali prvi člen v verigi, po kateri so novi filmi prihajali do ljubiteljev tovrstne umetnosti.Najnovejša pogodba med Warner Brosom in Cineworldom pa lovi ravnotežje med tema skrajnima točkama. Z letom 2022 se bodo novi filmi, ki nastajajo pod okriljem Warner Brosa, sprva 45 dni vrteli po ameriških kinih, nato pa jih bodo lahko začele predvajati še spletne platforme. Nekoliko krajše pa bo to ekskluzivno obdobje v Cineworldovih kinih po Veliki Britaniji, in sicer bo odmerjeno na 31 dni, kar pa bodo v primeru kovanja dobička lahko raztegnili na 45 dni.