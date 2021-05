Cher razkriva svoje življenje na velikem platnu

Trdna in duhovita

Za Cher, ki je pred dnevi praznovala rojstni dan, je izjemnih 75 let življenja. Že če nanj pogledamo v številkah, to pomeni več kot 100 milijonov prodanih plošč ter najodličnejšo četverico odličij zabavne industrije, ki je pevko ovenčala z grammyjem, emmyjem, oskarjem in tremi zlatimi globusi. Zgodovino pa je pisala tudi kot edina glasbenica, ki ji je na vrhu Billboardove lestvice uspelo vztrajati kar šest zaporednih desetletij.A to so le precej suhoparna dejstva, za katerimi tiči razburljiva življenjska pot, ki jo je zvezdnica zdaj sklenila ujeti na filmski trak. Roko si je namreč podala z, briljantnim scenaristom in kar petkratnim oskarjevskim nominirancem, s katerim sta začela ustvarjati njen biografski film. Novico je objavila na twitterju, ob navdušenju oboževalcev, češ da so na to čakali 50 let, pa jim je brez ovinkarjenja odgovorila, zakaj je s tem projektom, ki jo bo popeljal po poti spominov, čakala do pozne jeseni. »Imela sem še ogromno življenja pred sabo.«Za biografskim projektom, nad katerim bo bdel filmski studio Universal Pictures, stojitain, sicer producenta muzikala Mamma Mia!, v katerega nadaljevanju se je 2018. pojavila tudi Cher. »Z Garyjem sva navdušena nad vnovičnim sodelovanjem s Cher, ki tokrat na veliko platno prinaša svojo življenjsko odisejado. Človek si ne more pomagati, da ga ne bi pritegnila in navdihovala z izjemnim talentom, trdnostjo, edinstvenim humorjem, toplino in vizijo,« je producentska dvojica, ki se jima bo kot koproducentka pridružila tudi zvezdnica, vznesena, da bosta njeno zgodbo lahko pomagala oživiti v filmu. Zanj pa pevka verjetno ne bi mogla izbrati boljšega pisca od Rotha, ki mu je Forrest Gump prinesel oskarja, saj je že večkrat dokazal, da zna mojstrsko pripovedovati zgodbe, ki se raztezajo prek več desetletij. Čeprav bo verjetno tudi zanj izziv Cherino polno in razgibano življenje spraviti v za film ustrezen časovni okvir.Danes je ena največjih zvezd glasbene scene, katere talent pa je močno presegel glasbene okvire, saj je pustila neizbrisne sledi tudi na filmu, televiziji in modi ter se ne nazadnje ustoličila kot ikona skupnosti​ LGBT. A takšna ni tudi privekala na svet. Ko je po glasbeni poti šele začela korakati, je talent imela, a sta jo ustavljali njena nekoliko sramežljiva narava in trema. Tudi zato je bila sprva tihi del pevske dvojice Sonny in Cher, a ko se je otresla spon in zakorakala na samostojno pevsko pot, je zažarela kot glasbena pionirka med ženskimi zabavljačicami.Cherin postopni vzpon se je začel pri njenih 16 letih, ko se je po selitvi v Los Angeles spoprijateljila s, ki je v 60. letih delal za glasbenega producenta, Cher pa je postala njegova spremljevalna pevka. A čeprav jo je Sonny, s katerim sta kmalu postala ljubimca in se tudi poročila, spodbujal, naj začne lastno pevsko kariero, sta zaradi njenega strahu pred nastopanjem ustanovila dvojec. Sprva pod imenom Caesar & Cleo, potem pa sta se preimenovala v vsem znana Sonny in Cher in z uspešnico I Got You Babe obnorela svet. In Cher se je počasi začela izvijati iz bube, vse bolj se je izražala tudi njena ljubezen do izzivalnih, škandaloznih oblačil, kar jo je ustoličilo kot modno ikono. Glasbena zakonca sta prodala okoli 40 milijonov plošč, po ločitvi 1975. pa je Cher zajadrala na samostojno pevsko pot in se začela poigravati s kariero v filmu, ki ji je 1987. s filmom Mesečnica prinesla oskarja.Leta so tekla, Cher pa je kot vino postajala le boljša in boljša. Leta 1998 je izdala največjo uspešnico, skladbo Believe na istoimenskem albumu, kar je pospremila z razprodano svetovno turnejo. To je po uspehu morda prekosila le njena naslednja turneja, ki naj bi bila tudi njena zadnja, Living Proof: The Farewell Tour, saj je obveljala za najdonosnejšo vseh časov. In ko dodamo še njene dobrodelne projekte in aktivizem, je materiala za en celovečerec še celo preveč.