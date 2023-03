Cher ima 39 let mlajšega

Nedavna Versacejeva modna revija je bila prava paša za oči, pa ne le zaradi dih jemajočih kreacij, temveč tudi zaradi številnih zvezdniških gostov, ki so pritegovali pozornost predstavnikov sedme sile. Med njimi sta nedvomno izstopala Cher in Alexander Edwards, ki sta navzoče naravnost razvajala: strastnemu poljubljanju in izkazovanju naklonjenosti na rdeči preprogo kar ni bilo videti konca, na prstancu leve roke pop dive pa je pri tem slepeče sijal gromozanski diamant.

Ali je prstan zaročni ali zgolj razkošno darilo, še nista razodela. FOTO: Twitter

Sloves prešuštnika

Tega naj bi glasbeni producent svoji 39 let starejši izbranki podaril že ob novem letu, a še vedno nista razjasnila, ali gre zgolj za razkošno darilo ali nakit naznanja poročne zvonove. Kakor koli že, diamantni prstan naj bi bil vreden okoli četrt milijona, Cher pa ga že mesece ponosno razkazuje in namiguje, da je pripravljena še na tretji skok v zakonski jarem.

Na Versacejevi modni reviji so bile vse oči uprte v Cher in Alexandra. FOTO: Eric Gaillard, Reuters

Spomnimo, prvič je dahnila usodni da zvezdniku Sonnyju Bonu leta 1964; poročena sta bila vse do leta 1975, v zakonu pa se jima je rodil sin Chaz. Črnilo na ločitvenih papirjih se še ni dobro posušilo, ko je pevka že vzela glasbenika Gregga Allmana, od katerega pa se je ločila 1979. V zakonu se jima je rodil Elijah. Edwards pred matičarjem sicer še ni stal, je pa bil v dolgoletni zvezi s fotomodelom in raperko Amber Rose, s katero ima triletnega sina Slasha; kot je priznal, je bil za konec ljubezni kriv on sam, saj se je izbranki izneveril s številnimi skoki čez plot.

76 jih šteje pop diva.

Cher, kot kaže, komaj 37-letnemu izbrancu povsem zaupa, ji pa sive lase delajo zlovešči jeziki, ki nenehno opletajo o starostni razliki in sploh neprimernosti njune zveze. Na twitterju je že večkrat besedno obračunala z njimi, a kritike kljub temu ne pojenjajo. Ali sta jih z izbrancem, s katerim naj bi bila srečna od novembra lani, morda dokončno utišala z nedavnim javnim izkazovanjem ljubezni, pa bo jasno prav kmalu.