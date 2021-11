Charlene spet na zdravljenju

Monaška princesa Charlene preživlja izredno težko leto. Spomladi je odšla v Republiko južno Afriko in tam staknila tako hudo vnetje sinusov, da je morala na operacijo, zaradi česar so ji zdravniki odsvetovali polet domov, in tako je bila več kot pol leta ločena od družine. Pogosto je na družabnih omrežjih pisala, kako zelo je v tem času pogrešala otroka, ki sta stara komaj šest let, in sta jo v vseh teh mesecih lahko obiskala le dvakrat. Ko je pred tedni le dobila zeleno luč za vrnitev v domovino, je bila Charlene presrečna, tudi otroka sta se neizmerno veselila, da bo mama končno doma, a sreča ni trajala dolgo. Z družino je bila le nekaj dni, ko je princ Albert sporočil, da je ponovno odšla na zdravljenje, tokrat zaradi duševnega zdravja. Kot so sporočili iz monaške palače, bo Charlene v ustanovi, o kateri je znano le to, da ni v Monaku, ostala »najmanj par tednov«, da z njo ni vse v redu, pa se je menda pokazalo že nekaj ur po njeni vrnitvi iz Afrike. »Bila je neizmerno utrujena, fizično in psihično. Vsega je bilo preveč in ugotovila je, da ne zmore opravljati svojih dolžnosti, ne more normalno funkcionirati v življenju,« je dejal Albert in dodal, da je odločitev za zdravljenje sprejela sama.

Z družino je bila le nekaj dni. FOTO: Instagram

Zaradi ponovne odsotnosti mame seveda najbolj trpita princesa Gabriella in princ Jacques, ki sta na nedavno državno proslavo prinesla vsak svoj transparent, ki sta ju izdelala posebej za Charlene, ter ju dvignila visoko v zrak, da bi ju ujeli fotografi in snemalci ter bi jo posnetki tako morda dosegli. Gabriella je na list papirja zapisala »Pogrešamo te, mamica«, Jacques pa »Radi te imamo«. Kot je dejal Albert, je vsa družina stopila skupaj, da bi otrokoma vsaj poskušali zapolniti praznino, ki je nastala zaradi Charlenine odsotnosti, ter da je skrb zanju trenutno njegova najpomembnejša naloga, saj je letos nenadoma postal hkrati mama in oče, kar je izjemno težko.