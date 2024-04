Celine Dion bi rada spet videla Eifflov stolp

Več kot dve leti po novici, da ima redko nevrološko bolezen, francosko-kanadska pevka Celine Dion z optimizmom zre v prihodnost. Petkratna dobitnica grammyja se je pojavila na naslovnici majske številke francoske modne revije Vogue in v intervjuju spregovorila o svoji izkušnji s sindromom toge osebe (SPS).

»Nisem premagala bolezni, saj je še vedno v meni in vedno bo,« je povedala Dionova. »Upam, da bomo našli čudežno zdravilo, način, kako ga pozdraviti z znanstvenimi raziskavami, a za zdaj se moram naučiti živeti s tem.«

Decembra 2022 je presenetila z razkritjem bolezni. FOTO: Reuters

Bori se za zdravje

Legendarna pevka je pojasnila, da ima petkrat na teden športno, fizično in glasovno terapijo. »Imam dve možnosti: ali treniram kot športnica in res garam ali pa se odklopim in sprejmem dejstvo, da je konec, ostanem doma, poslušam svoje pesmi, stojim pred ogledalom in pojem sama zase. Odločila sem se, da bom z medicinsko ekipo garala z vsem telesom in dušo, od glave do pet. Želim se počutiti čim bolje. Moj cilj je spet videti Eifflov stolp!«

Medicinska stroka sindrom toge osebe definira kot redko, napredujočo nevrološko motnjo, ki lahko povzroči mišične krče. Stanje je lahko tako izčrpavajoče, da se nekateri bolniki držijo zgrbljeno, kar jim sčasoma prepreči, da bi hodili in se samostojno gibali. Čeprav je simptome mogoče obvladati z zdravljenjem, zdravila ni.

Leta 2019 se je udeležila prireditve Met Gala. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Celine Dion je decembra 2022 razkrila, da so ji diagnosticirali sindrom toge osebe, in pojasnila, da bolezen ogroža tako njeno življenje kot zmožnost nastopanja v živo. Pevka se od tedaj le redko pojavlja v javnosti in je večinoma odsotna z družbenih medijev. V zadnjih mesecih pa se je spet začela odpravljati med ljudi, denimo februarja, ko je bila deležna stoječih ovacij na podelitvi grammyjev 2024, kjer je ameriški pevki Taylor Swift izročila grammyja za album leta.

Sanja o vrnitvi na odre

Na vprašanje revije Vogue, ali lahko njeni oboževalci pričakujejo, da jo bodo še kdaj videli nastopati, je odvrnila, da sanja, da bi se nekega dne lahko vrnila na koncertne odre, a da ne more povedati, kdaj bi se to lahko zgodilo. »Na to ne morem odgovoriti ... Zadnja štiri leta sem si govorila, da se ne bom vrnila, da sem pripravljena, pa da nisem pripravljena. Ne morem kar reči, da se vrnem čez denimo štiri mesece. Ne vem. Telo mi bo povedalo.«

Dionova bo več podrobnosti o svojem zdravju in življenju najverjetneje predstavila v prihajajočem dokumentarcu Jaz sem: Celine Dion, ki naj bi ga objavili 25. junija na pretočni platformi Amazon Prime Video.