Ceca v solzah! Turbofolk zvezdo so v Podčetrtku takole presenetili, dobila tudi slovensko zastavo (VIDEO)

Srbska glasbenica Svetlana Ražnatović Ceca je že velikokrat nastopila pri nas. Natančneje tridesetkrat. Jubilejni trideseti koncert je imela včeraj v Podčetrtku, na njem pa se je zbralo več tisoč obiskovalcev. Koncert je bil za pevko zelo čustven, saj so na njem predvajali slike z njenih dosedanjih nastopov v Sloveniji.

Pričakovano se je to presenečenje Ceco zelo dotaknilo. Kot je dejala, so jo s tem raznežili. Zanjo je bilo vse skupaj tako čustveno, da so ji pritekle tudi solze.

Kot je videti na posnetku, ki so ga objavili na YouTube kanalu PressCeca, je srbska glasbenica na koncertu v dar dobila cvetje, darilni paket in celo slovensko zastavo.

Ceca je do danes nastopila na številnih delih Slovenije. Med drugim smo jo lahko videli v Ljubljani, kjer je nastopila večkrat, Mariboru, Kopru, Kranju, Portorožu, Velenju. Novem mestu in še kje.