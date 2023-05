Ceca Ražnatović zaskrbljena, njena hči izgubila otroka: Komaj govori

Mlada glasbenica in hčerka srbske pevke Cece Ražnatović Anastasija Ražnatović je le nekaj tednov za tem, ko je javnost seznanila, da s partnerjem pričakujeta otroka, zdaj sporočila žalostno novico, da je v petem mesecu nosečnosti izgubila otroka. Vest je na instagramu sporočil njen partner, nogometaš Nemanja Gudelj, ki je javnost pozval, naj v težkih trenutkih, ki jih družina doživlja, spoštujejo njihovo zasebnost.

Par živi v Španiji, kjer Gudelj igra za moštvo la lige Sevilla, Anastasija pa se menda hoče na vsak način vrniti k mami in družini v Beograd.

»Anastasija je povsem iz sebe, odkar je izvedela, da je izgubila otroka. Normalno je, da se tako počuti, vsi se zavedajo, da potrebuje čas, da se spet pobere, vendar komaj govori. Ves čas je z njo Nemanja, ki jo poskuša odpeljati kam v naravo, da bi se o vsem pogovorila, a ona ne gre iz sobe. Govori samo: 'Ko bom lahko, bom šla s prvim letalom v Beograd,'« pripoveduje dobro obveščeni vir za portal Srbija Danas.

Par se je že veselil novega družinskega člana. FOTO: Zaslonski posnetek, Instagram

Ta čas menda najbolj potrebuje podporo svojih domačih. »Želi si biti blizu mame, brata in tete. Zelo je navezana na nečaka, Veljkova otroka, in govori le o tem, kako ju želi objeti, Gudelj pa vse to težko posluša. Ves čas je na videoklicu s svojo družino, partnerja pa skrbi njeno zdravstveno stanje, zato je tudi odpovedal številne obveznosti, ki jih ima v klubu,« pravi vir.

Športnika je žalostna novica doletela tik pred veliko tekmo v njegovi karieri, pred finalom lige Evropa, v katerem Sevilla igra proti Romi. Sicer pa je Anastasija nemudoma zaprla svoj profil na instagramu in se namerava za nekaj časa popolnoma umakniti iz javnosti.

Ceca izkoristi vsako priložnost, da Anastasiji pojasni, da ne sme biti prenagljena pri odločitvah in da je normalno, da je potrta, zato jo poskuša prepričati, naj še ne pride v Beograd.