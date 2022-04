Brooklyn in Nicola sta poročena! (FOTO)

Nad njima se je kot cvetlično nebo pelo belo ogrinjalo, čupa, ozaljšano z girlandami iz čudovitih cvetov. Ženin je nato razbil kozarec, ovit v robček, in rabin ju je razglasil za moža in ženo. Ta najpomembnejši stavek sta Brooklyn Beckham in Nicola Peltz potrdila s šestsekundnim poljubom pred 300-glavo množico svatov.

Kljub prepovedi se Gordon Ramsay ni mogel upreti fotografiranju. FOTOGRAFIJE: OSEBNI ARHIV

»Gospod in gospa Peltz-Beckham!« je svojo srečo z internetnim svetom že delil Brooklyn in izdal, da sta z lepo novopečeno ženo v znak ljubezni, ki jo čutita drug do drugega, tudi prevzela oba priimka.

Ekskluzivne pravice reviji Vogue

Že ko sta se predlani po le enem letu romance zaročila, je bilo slutiti, da se obeta spektakularna poroka. Ne nazadnje je ljubezen povezala milijarderjevo hčerko, sicer lepo nadobudno igralko, ter prvorojenca najslavnejših britanskih zakoncev, ki podobno sedita na velikanskem premoženju. In ko je nedavno pricurljalo, da je ekskluzivne pravice za pokrivanje njunega najlepšega dne dobila modna biblija Vogue, so ugibanja o poročni pravljici postala že skoraj dejstvo.

Vse se je začelo v petek z intimno večerjo v nekoliko razširjenem družinskem krogu, v soboto popoldan pa so se pred obalno posest nevestinega očeta, milijarderja Nelsona Peltza, začele valiti limuzine s svati.

Velikega dogodka sta se veselila tudi očeta zaljubljencev, David Beckham (na sredini) in Nelson Peltz (desno).

Policija, ki je okoliš zaprla za navadne smrtnike, je potrebovala kar slabo uro, da ji je uspelo usmeriti in razvrstiti plimo avtomobilov, iz katerih so v dih jemajočih večernih toaletah stopala zveneča imena, kot so Gordon Ramsay z družino, igralki Eva Longoria in Rashida Jones, filmar Michael Bay, Nicole Ritchie, Gigi Hadid, tenisačica Serena Williams, Natalia Bryant, hčerka pokojne košarkarske legende Kobeja Bryanta, Mel B in Mel C, polovička nekdanje dekliške pevske zasedbe Spice Girls, v kateri je prepevala tudi ženinova mama Victoria. In še bi lahko naštevali obraze svetovne smetane zabavne industrije, pred katerimi sta na skupno plovbo zaplula Brooklyn in Nicola.

Za orhideje 60 tisočakov

Poročila sta se na družinski posesti neveste, kjer so se za njun najlepši dan dvignili trije velikanski šotori, vsak menda dovolj velik za tisočglavo množico. V enem je bilo vse nared za sprejem s koktajli, ki so jih stregli ob zvokih jazzovskega kvarteta.

Drugi šotor je bil spremenjen v skoraj petično restavracijo, kjer je za poročno večerjo poskrbel kuharski mojster Thierry Isambert, ki je kuhal tudi za nekdanjega ameriškega predsednika Billa Clintona, mize pa so krasile pravljične in redke orhideje – le zanje je račun menda presegal 60.000 evrov! V tretjem šotoru s plesiščem pa je nato zaživela zabava, na kateri sta za glasbo skrbela tako 12-članski bend kot Snoop Dogg za mešalno mizo, čeprav naj bi vmes za krajši čas mesto didžeja prevzel tudi Marc Anthony.

Čudovita nevestina obleka ni bila nekaj posebnega le, ker jo je samo zanjo izdelala modna hiša Valentino. Po naročilu njene mame so vanjo všili talisman zlobnega očesa in posebno sporočilce, seveda z modro nitjo.

»Skrajni čas je že, da grem spat!« je v nedeljo ob štirih zjutraj s plesišča čivknila Serena Williams, ki kar ni in ni mogla sezuti plesnih čeveljcev. A čeprav so se očitno vsi zabavali do sončnega vzhoda, je tisti najpomembnejši ples vendar pripadel mladoporočenima Brooklynu in Nicoli. »Groza me je prvega plesa. Ne znam plesati!« je sicer že pred poroko priznala Nicola, a se nato z ljubljenim ni zavrtela le v prvem plesu žene in moža ob zvokih zimzelene skladbe Can't Help Falling in Love, ki jo je odpel južnoafriški pevec Lloyiso. Njun je bil tudi drugi ples, za katerega sta izbrala še eno ljubezensko Stand by me.