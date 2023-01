Britney Spears naj bi imela živčni zlom sredi restavracije, njen mož zbežal ven (VIDEO)

Britney Spears so v petek ujeli v restavraciji v Los Angelesu, kjer je večerjala z možem Samom Asgharijem. Restavracija je bila polna obiskovalcev, ki so pevko takoj prepoznali in jo začeli snemati. Takoj, ko je Britney Spears opazila, da jo vsi snemajo z mobilnimi telefoni, se je zlomila.

Začela je kričati in govoriti neumnosti, kot trdijo drugi obiskovalci, ne v tujem jeziku, temveč v nerazpoznavnem govoru. Njenega moža je to razburilo in je zaradi tega pobegnil iz restavracije. Kmalu za tem je pevkin telesni stražar odpeljal Britney iz restavracije in se vrnil plačat račun.

Britney je bila odprta glede svojih duševnih težav

Spomnimo, Britney se je odkrito borila s psihičnimi težavami, predvsem zaradi stresa, ki ga je povzročilo 13-letno skrbništvo. Domnevno so ji diagnosticirali bipolarno motnjo, vendar je na družbenih omrežjih in na sodišču trdila, da je bila proti njeni volji zaprta v duševni ustanovi in ​​prisiljena jemati zdravila.

Po prenehanju njenega 13-letnega skrbništva, ki je njenemu očetu Jamieju omogočilo nadzor nad njenim premoženjem, oboževalci niso bili prepričani, ali je pop zvezda dejansko tako svobodna, kot je trdila.

Zanikal krivdo

Posebej sumničavi so bili do njene poroke, saj se je po njihovih trditvah zdelo, da takrat ni bila »pri zdravi pameti«. In medtem ko jim je Britney zagotovila, da zaradi napada panike prejšnji dan ni mogla dihati, je priznala tudi, da se je zadnja tri leta borila z napadi panike. V iskanju krivde so njeni oboževalci s prstom pokazali na Asgharija, ki je vse obtožbe zanikal.

»Ne, sploh nimam nadzora nad njo, niti nad tem, kaj bomo jedli za večerjo,« je prejšnji mesec za TMZ povedala 28-letni maneken in dodal: »Veste, v preteklosti se je veliko zgodilo, zato razumem, od kod izvirajo skrbi njenih oboževalcev. So samo zaščitniški do nje, kar dokazuje, da jo imajo radi,« je povedal, poroča index.hr.