Očetu Britney Spears so zaradi hude infekcije amputirali nogo

Da je odnos med Britney Spears in njenim očetom Jamiejem ohlajen do ledišča, ni skrivnost. Jamie je imel do predlani kot hčerin skrbnik skoraj 14 let nadzor nad njenim življenjem, kar je pevka med sodnim bojem za svojo svobodo primerjala s suženjstvom. A morda bodo zdaj vse zamere pozabljene. Zid, ki ga je postavila pevka, naj bi se namreč začel podirati ob očetovem boju za življenje. Zaradi hudega vnetja je moral oktobra v bolnišnico, po več neuspešnih operacijah pa zdravnikom ni preostalo drugega, kot da mu nogo amputirajo.

71 let ima Jamie Spears.

Bolijo ga tudi kritike zaradi ravnanja z lastno hčerko. FOTO: Chris Farina Corbis/Getty Images

"Na eni nogi se mu je razvila grozljiva okužba. Zaradi te je prestal pet operacij, a zdravnikom ni uspelo ustaviti širjenja vnetja. Odločili so se, da jim je na izbiro preostala le še amputacija," je zdaj razkril vir in dodal, da je pevkin oče zelo slab. V boju z okužbo naj bi shujšal že za 11 kilogramov. In zdravstvene težave niso edino, kar ga razjeda. Bolijo ga tudi po njegovem mnenju povsem neutemeljene kritike zaradi skrbništva nad Britney.

"Ne nazadnje se je leta 2007, ko je Britney doživela živčni zlom, preselil iz Louisiane, da je lahko skrbel za hčer, ki ga je očitno nujno potrebovala. Mnogi so prepričani, da ji je takrat rešil življenje." Po tistem je šel njun odnos strmo navzdol, marsikaj bolečega sta zabrusila drug drugemu, toda zdaj si Jamie menda ne želi ničesar bolj od tega, da bi se s hčerjo pobotala.

Z mamo Lynne se je pevka že spravila, z očetom še ne. FOTO: Shutterstock

V sodnem sporu, da razklene skrbniške okove, se Britney ni sprla le z očetom. Zlorabe in izkoriščanja je obtožila vso svojo družino. Nedavno je zakopala bojno sekiro z mamo Lynne, vse bolj pa naj bi se ji v srcu razraščala želja, da tudi z očetom spet najdeta skupni jezik, poleg tega pa bi mu rada pomagala tudi denarno.