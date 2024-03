Znani politik o težkem otroštvu: očeta brani, čeprav je ženi zlomil nos

Nekdanji britanski premier Boris Johnson je v novem dokumentarcu vztrajal, da je njegov oče Stanley junak – kljub temu da je nekoč svoji ženi zlomil nos.

V novi seriji Vzpon in padec Borisa Johnsona, v kateri razpravljajo o otroštvu nekdanjega premierja, je Borisov oče, Stanley Johnson, v izjavi prek svojih odvetnikov prvič potrdil, da je zlomil nos Borisovi materi Charlotte.

Na zaslonu ob koncu prve epizode piše: »Čeprav Stanley Johnson priznava, da je nekoč med prepirom udaril ženo in ji zlomil nos, pravi, da je bilo to naključje in enkraten incident. Kategorično zanika kakršne koli namige o nasilju v družini.«

V tem kontekstu so njegovi štirje otroci izdali skupno izjavo: »Za zapisnik – štirje otroci na noben način ne priznavamo tega v zakonu staršev. Bil je herojski oče (še vedno je), iz prve roke smo videli neomajno naklonjenost med njima.«

»Charlotte se mi je globoko smilila«

V dokumentarcu Johnsonova prijatelja John in Sally Weston govorita o tem, da sta bila dobra prijatelja družine, ko je živela v Bruslju, in je bil Boris še majhen deček. Vzgajala sta ga Stanley in Charlotte Johnson Wahl. Sally pravi, da je bila Charlotte videti izčrpana in utrujena zaradi otrok – Borisa, Rachel, Jo in Lea –, medtem ko se je Stanley trudil, da bi postal poslanec Evropskega parlamenta.

Na vprašanje, kako se je Stanley spopadal z življenjem, John odgovarja: »Mislim, Stanley je bil Stanley. Hitel je od točke A do točke B, C in D, vse v enem požirku. Veliko časa je počel preveč stvari. Nič mu ni bilo dovolj. To je slabo vplivalo na vsakogar, ki mu je blizu. In mislim, da je Charlotte to sprejemala pogumno. Kaj drugega naj bi naredila?«

Situacija naj bi sčasoma postala pretežka za Charlotte, na neki točki je pristala v psihiatrični bolnišnici. Sally pravi: »Res se mi je globoko smilila. Bilo je povsem očitno, da je njeno življenje zelo naporno. Rekla sem ji, da bi vsakdo, poročen s Stanleyjem, gotovo zbolel.« John je dodal: »Če se prav spomnim, jo je vsaj enkrat dejansko udaril.« Sally ga dopolni: »No, to mi je povedala, dragi. Ampak ne morem reči nič več o tem.«

Charlotte je pristala na psihiatriji

Pisatelj in novinar Andrew Gimson je v epizodi povedal: »Charlotte je močno vplivala na Borisa. V bolnišnico je odšla, ko je bil star komaj 10 let. To je bil odmik od njegove ljubljene matere. Njeno trpljenje je bilo prava agonija, on pa je bil najstarejši od štirih otrok. Nato sta se njegova starša ločila. Njegovo otroštvo je bilo v mnogih pogledih izjemno boleče.«

Ko se je mati vrnila iz bolnišnice, so Borisa poslali v internat, Stanley in Charlotte pa sta se razšla.

V dokumentarcu je Stanley Johnson prvič komentiral zlom nosu svoji prvi ženi Charlotte. Komentar je prišel prek njegovih odvetnikov. Obtožba je bila sicer prvič objavljena v biografiji nekdanjega premiera, The Gambler, iz leta 2020, vendar je takrat oče ni želel komentirati.

Charlotte, ki je umrla leta 2021, je avtorju povedala: »Zlomil mi je nos. Zaradi njega sem se počutila, kot da si to zaslužim. Želim, da resnica pride na dan.«

Ko so mu leta 2020 sporočili obtožbo iz knjige, je Stanley dejal: »Nisem je prebral. Ne želim komentirati.«