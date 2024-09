Zato pokojnega srbskega pevca Franci Kek ni nikoli povabil na Rock Otočec

Pisali smo, da je danes v Ljubljani umrl srbska legenda rock scene in tekstopisec Bora Đorđević, pevec skupine Riblja čorba, ki je imel tudi v Sloveniji mnogo oboževalcev. Umrl je v 72. letu življenja. V ljubljanskem kliničnem centru se je zdravil zaradi hude pljučnice in poslabšanja kronične obstruktivne pljučne bolezni.

Od velikega glasbenika se poslavljajo prijatelji in oboževalci. »Danes zjutraj sem izvedel, da nas je zapustil Bora Đorđević, veliki pesnik, glasbenik in moj prijatelj. Bora je bil v zadnjem času večkrat v podobnih situacijah. Vedno mu je uspelo pobegniti, zdaj pa ne. Pustil je velik pečat v rock glasbi in poeziji, vsi ga bomo pogrešali. Sožalje družini in prijateljem,« je na družbenem omrežju Facebook zapisal glasbenik Momčilo Bajagić Bajaga, poroča informer.rs.

Slovencem se je opravičil

Bora se je Slovencem opravičil, ker jih je imenoval dunajski konjarji. »Velika je razlika. Ne smeš posploševati. Ne moreš žaliti celotnega naroda. To ni ne lepo ne kulturno,« je povedal v intervjuju pred leti za Muzika.hr.

Zaradi njegovih stališč do Slovenije, ga Franci Kek nikoli ni povabil na Rock Otočec.

Dopisnik z Dela Peter Žerjavič je iz arhiva pobrskal, da se je Boro večkrat smešil na račun Slovenije in je rekel, da bo nastopal pri nas le, če ga povabi Milan Kučan.